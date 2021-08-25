"Не вірю в містику, але...": під час виступу гурту "Скрябін" на "Олімпійському" на фан-зону одночасно впали всі дрони - соцмережі

Під час виступу "ожившого" Кузьми Скрябіна на "Олімпійському" сталась надзвичайна ситуація.

У вівторок, 24 серпня, в Києві відбувся великий святковий концерт на НСК "Олімпійський" з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Спеціально до свята організатори зробили всім шанувальникам гурту "Скрябін" подарунок. За допомогою сучасних технологій вони "воскресили" Андрія Кузьменка, який разом з усім стадіоном проспівав пісню "Люди, як кораблі". Та виступ легенди не обійшовся без надзвичайних ситуацій.

Як повідомляють користувачі в мережі, під час виступу Кузьми сталось дещо дивне: на фан-зону одночасно впали всі дрони які літали над стадіоном.

Нагадаємо, що український музикант Кузьма Скрябін загинув в страшній автокатастрофі 2 лютого 2015 року в Дніпропетровській області, повертаючись з Кривого Рогу.

Також, в цей же день, 24 серпня, в Маріїнському парку в Києві відбувся виступ відомого оперного співака Андреа Бочеллі, що почався зі скандалу.