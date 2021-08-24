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Концерт Андреа Бочеллі в Маріїнському парку не обійшовся без скандалу: подробиці і фото

Автор
Г. Лубенець
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Концерт Андреа Бочеллі в Маріїнському парку не обійшовся без скандалу: подробиці і фото Новина оновлена 24 серпня 2021, 22:18
Андреа Бочеллі

Потрапити на безкоштовний концерт з вільним входом виявилося не так-то й просто.

У Києві ввечері 24 серпня в Маріїнському парку розпочався виступ відомого італійського оперного співака Андреа Бочеллі. Однак почався він зі скандалу.

Як передає телеграм-канал First, через те, що на концерт прийшли високопосадовці, включно з президентом Володимиром Зеленським, вхід зробили за запрошеннями.

Невдоволення людей викликало те, що спочатку організатори заходу запевняли, що вхід буде вільним, а концерт безкоштовним.

Однак тепер охоронці людей без запрошень не пускають.

Втім, як видно на одному з відео, через охорону змогла пройти співачка Оля Полякова, яка не показувала ніяких пропусків. Цей факт викликав ще більше обурення.

На іншому відео видно, що до місця проведення концерту пригнали багато військових вантажівок.

Як повідомлялося раніше, на стадіоні "Олімпійський" проходить великий концерт до Дня Незалежності за участю українських зірок. Подивитися його трансляцію можна у нас на сайті.

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