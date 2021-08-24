Концерт Андреа Бочелли в Мариинском парке не обошелся без скандала: подробности и фото

Попасть на бесплатный концерт со свободным входом оказалось не так-то и просто.

В Киеве вечером 24 августа в Мариинском парке началось выступление известного итальянского оперного певца Андреа Бочелли. Однако началось оно со скандала.

Как передает телеграм-канал First, из-за того, что на концерт пришли высокопоставленные лица, включая президента Владимира Зеленского, вход сделали по пригласительным.

Недовольство людей вызвало то, что изначально организаторы мероприятия заверяли, что вход будет свободным, а концерт бесплатным.

Однако теперь охранники людей без пригласительных не пускают.

Впрочем, как видно на одном из видео, сквозь охрану смогла пройти певица Оля Полякова, которая не предъявляла никаких пропусков. Этот факт вызвал еще больше возмущения.

На другом видео видно, что к месту проведения концерта пригнали много военных грузовиков.

Как сообщалось ранее, на стадионе "Олимпийский" проходит большой концерт ко Дню Независимости с участием украинских звезд. Посмотреть его трансляцию можно у нас на сайте.