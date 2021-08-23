Концерт ко Дню независимости в "Олимпийском": где и когда смотреть, список участников

От участия в концерте по разным причинам отказались многие украинские артисты.

Уже завтра на стадионе "Олимпийский" в Киеве пройдет грандиозное шоу к 30-летию независимости Украины. Праздничный концерт, на котором выступят украинские звезды, получил название "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". "Телеграф" собрал для вас всю нужную информацию о том, где и когда посмотреть шоу, а также кого можно будет увидеть на сцене.

Концерт на День независимости: где и когда смотреть

Праздничное шоу ко Дню независимости Украины состоится завтра на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Начало концерта запланировано на 21:00, вход по билетам.

Для тех же, кто по каким-то причинам не сможет попасть на концерт, шоу будут транслировать каналы 1+1 и Украина 24 в 21:00.

Как рассказала "Телеграфу" режиссер концерта Катя Царик, музыкальное шоу будет разворачиваться на технологической сцене из трех частей, символизирующих три десятилетия, и имитирует молекулу ДНК. Пространство между сценами с помощью специальных световых и графических 3D эффектов смоделирует звена ДНК.

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"У нас принимают участие 35 артистов, 60 участников оркестра, более 50 участников балета, у нас около 300 единиц музыкальной техники, тонны конструкций и освещения", — рассказала Царик.

Концерт на День независимости Украины: список участников

Сергей Бабкин;

Ирина Билык;

Олег Винник;

Братья Гадюкины;

Валентин Дитюк;

Тина Кароль;

Нина Матвиенко;

Арсен Mирзоян;

Наталья Могилевская;

Людмила Монастырская;

Океан Эльзы;

Виктор Павлик;

Тарас Петриненко;

Оля Полякова;

Александр Пономарев;

Потап;

София Ротару;

Руслана;

СКАЙ;

СКРЯБИН;

Кристина Соловий;

BRUTTO;

DOROFEEVA;

DZIDZIO;

JAMALA;

KAZKA;

MONATIK;

MOZGI;

Go_A;

TAYANNA;

VERKA SERDUCHKA;

Киевский симфонический оркестр;

Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

Концерт на День независимости Украины: кто отказался

Ранее стало известно, что некоторые артисты отказались выступать 24 августа на сцене "Олимпийского". Так, группа "Бумбокс", по словам Кати Царик, "корректно отказалась от участия". Украинский артист Тарас Чубай, также отклонил приглашение.

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Некоторые украинские артисты не приняли приглашение из-за того, что выступают в этот день в других городах. Среди таких артистов: группы "Друга ріка", "Onuka", "Антитіла", "Беz обмежень".

Концерт на День независимости Украины: скандалы

Концерт ко Дню независимости Украины в этом году не обошелся без скандалов. Так, многие артисты сами высказывали желание выступить в "Олимпийском", но их не пригласили.

Среди них Мария Бурмака, Павел Зибров и Екатерина Бужинская. На концерт также не пригласили заслуженную артистку Украины Анастасию Приходько.

Также в участии в концерте отказали легендарной украинской группе Green Grey. В Офисе президента отметили, что причиной стало видео солиста группы Мурика, на котором он уничижительно высказывается о языковом законе.