Сцена в виде молекулы ДНК и тонны оборудования: организатор раскрыла подробности концерта ко Дню независимости

Концерт ко Дню независимости пройдет на высокотехнологической сцене с участием 35 артистов.

В честь Дня Независимости 24 августа в Киеве на НСК Олимпийском пройдет грандиозный концерт. Он состоится на крупнейшей в истории Украины технологической сцене и объединит в себе современное искусство, любимые песни, хореографический перфоманс и инновационные технологии.

Режиссер-постановщик нынешнего главного праздника страны Катя Царик раскрыла "Телеграфу" некоторые подробности подготовки к концерту.

"Мы будем удивлять музыкальным материалом, потому что очень много песен будут звучать в несколько новой интерпретации. Это будет единственный музыкальный перформанс который разбивает время, сочетает старое и новое, создавая будущее. Для каждого номера нашли что-то особенное, неповторимое, свой нюанс, что поддерживает артиста на сцене и раскрывает душу песни. В концерте задействовано очень много различных технологических приемов и инновационных решений. Все они собраны вокруг глубокого содержания украинских песен, которые будут звучать. Поэтому мы также хотим показать, что кроме талантливых артистов, у нас еще есть невероятные профессионалы в каждой сфере, которые делают свое дело на высоком уровне. А это уровень мирового стандарта! Поэтому мы также будем удивлять сценой, ее конструкцией, освещением и графикой", - рассказывает Царик.

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По ее словам, музыкальное шоу будет разворачиваться на технологической сцене, состоящей из трех частей, которые символизируют три десятилетия, и имитирует молекулу ДНК. Пространство между сценами с помощью специальных световых и графических 3D эффектов смоделирует звена ДНК.

"Когда я думала над идеей, я поняла, что мы - молодое государство, но с многовековой историей. И то, чего у нас точно не отнять - это талант и жажду независимости. Независимость у нас в крови. Из этого вышел слоган - Независимость в нашей ДНК. Поэтому сцена, на которой будет разворачиваться музыкальное действо, несет в себе определенный смысл", - рассказала Катя.

"Несколько дней назад уже начались репетиции. Но когда я впервые зашла на нашу репетиционную базу и там стояла сцена уже размеченная, я подумала "Какая же она безумно огромная!". И это очень круто! Мы - весь город, все департаменты - активно готовимся. Костюмы шьются, декорации изготавливаются, дизайн и графика проектируется и рисуется, свет также прописывается. У нас принимают участие 35 артистов, 60 участников оркестра, более 50 участников балета, у нас около 300 единиц музыкальной техники, тонны конструкций и освещения. Вся команда сейчас работает 24/7 и, кажется, уже стерта грань между днем те ночью, но это команда очень крутых профессионалов, которая готова работать и больше, чтобы украинцы получили действительно хороший и грандиозный праздник", - рассказала организатор.

По поводу того, какими будут номера артистов, Царик смогла раскрыть лишь то, что некоторые из них появятся в необычных для себя амплуа.

Напомним, что вокруг группы Green Grey и концерте на День независимости Украины не утихает скандал. Артистам отказали в участии в сборном концерте. В группе заявили, что причиной стали их песни на русском языке, которые "не вписались в концепцию".

В Офисе президента же говорят, что причиной стало видео солиста группы Мурика, на котором он нелестно высказывается о языковом законе.

Впоследствии музыканты запланировали провести сольный концерт группы 24 августа, но и его организаторы отменили.