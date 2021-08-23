Концерт до Дня незалежності в "Олімпійському": де і коли дивитися, список учасників

Від участі в концерті з різних причин відмовилися багато українських артистів.

Вже завтра на стадіоні "Олімпійський" в Києві пройде грандіозне шоу до 30-річчя незалежності України. Святковий концерт, на якому виступлять українські зірки, отримав назву "Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни". "Телеграф" зібрав для вас всю потрібну інформацію про те, де і коли подивитися шоу, а також кого можна буде побачити на сцені.

Концерт на День незалежності: де і коли дивитися

Святкове шоу до Дня незалежності України відбудеться завтра на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Початок концерту заплановано на 21:00, вхід за квитками.

Для тих же, хто з якихось причин не зможе потрапити на концерт, шоу транслюватимуть канали 1+1 і Україна 24 о 21:00.

Як розповіла "Телеграфу" режисер концерту Катя Царик, музичне шоу буде розгортатися на технологічній сцені з трьох частин, які символізують три десятиліття, і імітує молекулу ДНК. Простір між сценами за допомогою спеціальних світлових і графічних 3D ефектів змоделює ланки ДНК.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу Народна артистка України, співачка Марія Бурмака в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, як відреагувала на відсутність запрошення на концерт до Дня незалежності, як ставиться до артистів, що виступають у Росії, а також розказала про свій новий проект "Улюблені класики".

"У нас беруть участь 35 артистів, 60 учасників оркестру, понад 50 учасників балету, у нас близько 300 одиниць музичної техніки, тонни конструкцій і освітлення", - розповіла Царик.

Концерт на День незалежності України: список учасників

Сергій Бабкін;

Ірина Білик;

Олег Винник;

Брати Гадюкіни;

Валентин Дитюк;

Тіна Кароль;

Ніна Матвієнко;

Арсен Mірзоян;

Наталя Могилевська;

Людмила Монастирська;

Океан Ельзи;

Віктор Павлик;

Тарас Петриненко;

Оля Полякова;

Олександр Пономарьов;

Потап;

Софія Ротару;

Руслана;

СКАЙ;

СКРЯБІН;

Христина Соловій;

BRUTTO;

DOROFEEVA;

DZIDZIO;

JAMALA;

KAZKA;

MONATIK;

MOZGI;

Go_A;

TAYANNA;

VERKA SERDUCHKA;

Київський симфонічний оркестр;

Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського.

Концерт на День незалежності України: хто відмовився

Раніше стало відомо, що деякі артисти відмовилися виступати 24 серпня на сцені "Олімпійського". Так, гурт "Бумбокс", за словами Каті Царик, "коректно відмовилася від участі". Український артист Тарас Чубай, також відхилив запрошення.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Марина Зіброва: те, що Павла не запросили на концерт до Дня незалежності - це плювок у лице Народного артиста України Павла Зіброва не покликали виступати на концерт до Дня незалежності на "Олімпійському". Організатори заходу нібито назвали його "конфліктною людиною". Директор та дружина артиста Марина Зіброва в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла усі деталі цієї резонансної історії.

Деякі українські артисти не прийняли запрошення з-за того, що виступають в цей день в інших містах. Серед таких артистів: групи "Друга ріка", "Onuka", "Антитіла", "Беz обмежень".

Концерт на День незалежності України: скандали

Концерт до Дня незалежності України цього року не обійшовся без скандалів. Так, багато артистів самі висловлювали бажання виступити в "Олімпійському", але їх не запросили.

Серед них Марія Бурмака, Павло Зібров та Катерина Бужинська. На концерт також не запросили заслужену артистку України Анастасію Приходько.

Також в участі в концерті відмовили легендарної української групи Green Grey. В Офісі президента зазначили, що причиною стало відео соліста групи Муріка, на якому він принизливо висловлюється про мовний закон.