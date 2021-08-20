Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала, что думает о концерте ко Дню независимости, скандале с Зибровым и о том, готова ли дать интервью российским телеканалам.

Ваша песня "Мамо" после "Евровидения" гремела на весь мир и прославила Украину на всю Европу. При этом на концерт ко Дню независимости вас не пригласили. Как вы отреагировали?

В Украине много чего происходит интересного! Я уже привыкла к тому, что я как своя среди чужих в России, так и чужая среди своих в Украине.

Если честно, я была немного шокирована, когда увидела список артистов. Я не выступаю 7 лет на государственных концертах ко Дню независимости Украины, поэтому я не удивилась. Всё в порядке. В этом году я вступилась за Зиброва потому, что он действительно имеет полное право выступать на этом празднике, как и другие достойные артисты, которые создавали культуру украинской песни, которую мы имеем сейчас. Кстати, замечу, отработав с ним 30 концертов в туре, я могу сказать, что ни разу ни у кого не было жалоб на то, что у него сложный характер! Помимо того, что Павел Николаевич профессионал, он очень молодежный, веселый, добрый и душа любой компании.

Читайте также: Категория Интервью Марина Зиброва: то, что Павла не пригласили на концерт ко Дню независимости — это плевок в лицо Народного артиста Украины Павла Зиброва не позвали выступать на концерт ко Дню независимости в "Олимпийском". Организаторы мероприятия якобы назвали его "конфликтным человеком". Директор и жена артиста Марина Зиброва в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала все детали этой резонансной истории.

Помимо Зиброва на концерт также не пригласили народных артисток Марию Бурмаку, Катерину Бужинскую и других. Зато будут исполнители, которые поют всего несколько лет. Как вы оцениваете такой отбор организаторов?

Я не совсем могу понять по каким критериям выбирали артистов, честно! Им же нужно продать билеты, не превращать в цыганщину концерт, и не звать всех подряд, а только "лучших из лучших". Я думаю, вы поняли, что это сарказм. С другой стороны, почему нет Артема Пивоварова, он сейчас более, чем в тренде… Но его нет.

Поймите, вопрос даже не в том, кто в этом списке, а в том, кого и почему там нет! Если мы говорим о национальном концерте ко дню 30-летия независимости, я думаю, масштаб приглашённых артистов должен быть другим.

Анастасия Приходько: Я уже привыкла к тому, что я своя среди чужих в России и чужая среди своих в Украине

В числе артистов, которые выступят на "Олимпийском", есть и София Ротару, которая только вчера выступала на "Новой волне" в российском Сочи. Считаете ли вы это допустимым?

У нас, да. Это же Ротару! София Михайловна изначально выбрала позицию мультинациональной артистки, такая как была в Союзе, такой и осталась. Лободы, Лорак и Повалий нет лишь потому, что они помладше. Люди будут сильно возмущаться. Хотя, была бы возможность, их позвали бы…

Каким вы видите концерт ко Дню Независимости?

Концерты такого уровня должны быть бесплатными для людей, безусловно. Подбор артистов в соответствии с их участием в создании украинской музыки. С другой стороны, сейчас делать оффлайн проекты такого масштаба в период пандемии…не уверена в их целесообразности. То, что происходит сейчас — театр абсурда и неуважение к украинцам.

Анастасия Приходько: то, что происходит сейчас — театр абсурда и неуважение к украинцам

Вчера вы опубликовали пост в Instagram, где написали, что в связи с ситуацией вокруг концерта ко Дню независимости даже задумались над предложениями дать интервью в России. Вы действительно готовы их принять?

Готова принять. А что тут такого? Я уже не вижу ничего плохого в этом. Я не принадлежу никому, всё, что я могла сделать, я сделала для этой страны и не афишировала этого. 7 лет жизни положила на борьбу за независимость! Итог очевиден. А теперь, с кем хочу, с тем и говорю. Ах да, совсем забыла: "я артист — я вне политики". Достаточно. Я уже побыла в этой шкуре и вынесла слишком много достойных уроков.

Как собираетесь отпраздновать День независимости? Планируете выступать или проведете его с семьей?

Я буду дома с детьми, потом пойду с ними гулять, пить какао, а вечером посмотрим концерт ко Дню независимости на телеканале "Украина", где я со своими детками выступили с замечательным номером.