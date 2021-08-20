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Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована

Автор
О. Броскова
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Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована Новина оновлена 20 серпня 2021, 16:51
Анастасія Приходько не виступить на концерті до Дня незалежності України

Заслужена артистка України Анастасія Приходько в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, що думає про концерт до Дня незалежності, скандалі з Зібровим і про те, чи готова дати інтерв’ю російським телеканалам.

Ваша пісня "Мамо" після "Євробачення" гриміла на весь світ і прославила Україну на всю Європу. При цьому на концерт до Дня незалежності вас не запросили. Як ви відреагували?

В Україні багато чого відбувається цікавого! Я вже звикла до того, що я як своя серед чужих в Росії, так і чужа серед своїх в Україні.

Якщо чесно, я була трохи шокована, коли побачила список артистів. Я не виступаю 7 років на державних концертах до Дня незалежності України, тому я не здивувалася. Все гаразд. В цьому році я заступилася за Зіброва тому, що він дійсно має повне право виступати на цьому святі, як і інші гідні артисти, які створювали культуру української пісні, яку ми маємо зараз. До речі, зауважу, відпрацювавши з ним 30 концертів в турі, я можу сказати, що жодного разу ні в кого не було скарг на те, що у нього складний характер! Крім того, що Павло Миколайович професіонал, він дуже молодіжний, веселий, добрий і душа будь-якої компанії.

Крім Зіброва на концерт також не запросили народних артисток Марію Бурмаку , Катерину Бужинську та інших. Зате будуть виконавці, які співають лише кілька років. Як ви оцінюєте такий відбір організаторів?

Я не зовсім можу зрозуміти за якими критеріями обирали артистів, чесно! Їм же потрібно продати квитки, не перетворювати на циганщину концерт, і не кликати всіх підряд, а тільки "найкращих з найкращих". Я думаю, ви зрозуміли, що це сарказм. З іншого боку, чому немає Артема Пивоварова, він зараз більше, ніж в тренді ... Але його немає.

Зрозумійте, питання навіть не в тому, хто в цьому списку, а в тому, кого і чому там немає! Якщо ми говоримо про національний концерт до дня 30-річчя незалежності, я думаю, масштаб запрошених артистів має бути іншим.

Анастасія Приходько: Я вже звикла до того, що я своя серед чужих в Росії і чужа серед своїх в Україні
Анастасія Приходько: Я вже звикла до того, що я своя серед чужих в Росії і чужа серед своїх в Україні

Серед артистів, які виступатимуть на "Олімпійському", є і Софія Ротару, яка лише вчора виступала на "Новій хвилі" в російському Сочі. Чи вважаєте ви це допустимим?

У нас, так. Це ж Ротару! Софія Михайлівна спочатку вибрала позицію мультинаціональної артистки, така як була в Союзі, такою і залишилася. Лободи, Лорак і Повалій немає лише тому, що вони молодші. Люди будуть сильно обурюватися. Хоча, була б можливість, їх покликали б...

Яким ви бачите концерт до Дня Незалежності?

Концерти такого рівня мають бути безкоштовними для людей, безумовно. Підбір артистів відповідно до їх участі в створенні української музики. З іншого боку, зараз робити оффлайн проекти такого масштабу в період пандемії... не впевнена у їхній доцільності. Те, що відбувається зараз — театр абсурду і неповага до українців.

Анастасія Приходько: то, що відбувається зараз — театр абсурду і неповагу до українців
Анастасія Приходько: то, що відбувається зараз — театр абсурду і неповагу до українців

Вчора ви опублікували пост в Instagram, де написали, що у зв’язку з ситуацією навколо концерту до Дня незалежності навіть задумалися над пропозиціями дати інтерв’ю в Росії. Ви дійсно готові їх прийняти?

Готова прийняти. А що тут такого? Я вже не бачу нічого поганого в цьому. Я не належу нікому, все, що я могла зробити, я зробила для цієї країни і не афішувала цього. 7 років життя поклала на боротьбу за незалежність! Підсумок очевидний. А тепер, з ким хочу, з тим і говорю. Так, зовсім забула: "я артист — я поза політикою". Досить. Я вже побула в цій шкурі і винесла занадто багато гідних уроків.

Як збираєтеся відсвяткувати День незалежності? Чи плануєте виступати або проведете його з сім’єю?

Я буду вдома з дітьми, потім піду з ними гуляти, пити какао, а ввечері подивимося концерт до Дня незалежності на телеканалі "Україна", де я зі своїми дітками виступили з чудовим номером.

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