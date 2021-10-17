Скрябин на "Танцах со звездами": жена музыканта высказалась о танце Дмитрия Кадная

По словам Кадная, песня "Спи собі сама" стала для него особенной

В это воскресенье, 17 октября, проходит седьмой прямой эфир популярного в Украине развлекательного шоу "Танцы со звездами".

После румбы MELOVIN и Лизы Русиной и хип-хопа Джамалы и Антона Нестерко на паркет вышел Дмитрий Каднай, который станцевал под песню Кузьмы Скрябина, которая стала для Димы судьбоносной. И с помощью современных технологий Кузьма исполнил песню на паркете.

В зале присутствовала жена Кузьмы Светлана. После танца она сказала: "Тепло вашего танца душа Андрея почувствовала. И хочу сказать словами Андрея: "Чувак, ты крутой, никогда не сдавайся!".

Также Каднай признался, что именно с песни "Спи собі сама" началась его музыкальная карьера, когда с ней в 2007 году он победил в шоу "Караоке на Майдане" и принял участие в проекте "Шанс", в котором ведущими были Скрябин и Наталья Могилевская.

Напомним, что на прошлой неделе с проекта ушла пара Лида Ли и Алексей Базела.