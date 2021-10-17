Скрябін на "Танцях з зірками": дружина музиканта висловилася про танець Дмитра Кадная

За словами Кадная, пісня "Спи собі сама" стала для нього особливою

Цієї неділі, 17 жовтня, проходить сьомий прямий ефір популярного в Україні розважального шоу "Танці з зірками".

Після румби MELOVIN і Лізи Русиної і хіп-хопу Джамали і Антона Нестерко на паркет вийшов Дмитро Каднай, який станцював під пісню Кузьми Скрябіна, яка стала для виконавця доленосною. І за допомогою сучасних технологій Кузьма виконав пісню на паркеті.

У залі була присутня дружина Кузьми Світлана. Після танцю вона сказала: "Тепло вашого танцю душа Андрія відчула. І хочу сказати словами Андрія: "Чувак, ти крутий, ніколи не здавайся!".

Також Каднай зізнався, що саме з пісні "Спи собі сама" почалася його музична кар’єра, коли з нею в 2007 році він переміг у шоу "Караоке на Майдані" і взяв участь в проекті "Шанс", в якому ведучими були Скрябін і Наталя Могилевська.

Нагадаємо, що минулого тижня з проекту пішла пара Ліда Лі і Олексій Базель.