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Скрябін на "Танцях з зірками": дружина музиканта висловилася про танець Дмитра Кадная

Автор
Тетяна Кармазіна
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Дмитро Каднай і Аліна Лі виконали контемп під пісню Кузьми Скрябіна Новина оновлена 17 жовтня 2021, 23:08
Дмитро Каднай і Аліна Лі виконали контемп під пісню Кузьми Скрябіна

За словами Кадная, пісня "Спи собі сама" стала для нього особливою

Цієї неділі, 17 жовтня, проходить сьомий прямий ефір популярного в Україні розважального шоу "Танці з зірками".

Після румби MELOVIN і Лізи Русиної і хіп-хопу Джамали і Антона Нестерко на паркет вийшов Дмитро Каднай, який станцював під пісню Кузьми Скрябіна, яка стала для виконавця доленосною. І за допомогою сучасних технологій Кузьма виконав пісню на паркеті.

У залі була присутня дружина Кузьми Світлана. Після танцю вона сказала: "Тепло вашого танцю душа Андрія відчула. І хочу сказати словами Андрія: "Чувак, ти крутий, ніколи не здавайся!".

Також Каднай зізнався, що саме з пісні "Спи собі сама" почалася його музична кар’єра, коли з нею в 2007 році він переміг у шоу "Караоке на Майдані" і взяв участь в проекті "Шанс", в якому ведучими були Скрябін і Наталя Могилевська.

Нагадаємо, що минулого тижня з проекту пішла пара Ліда Лі і Олексій Базель.

Теги:
#Шоу #Танці з зірками #Кузьма Скрябін #Дмитро Каднай
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