"Танці з зірками-2021": всі подробиці сьомого випуску

У цьому ефірі проект покинуть дві пари

Цієї неділі, 17 жовтня, відбудеться сьомий прямий ефір популярного в Україні розважального шоу "Танці з зірками". У минулому випуску з проекту пішла пара Ліда Лі і Олексій Базела.

До суддів проекту, а саме Катерини Кухар, Влада Ями та Максима Чмерковського на цьому тижні приєднається українська співачка Настя Каменська, яка брала участь в схожому проекті під назвою "Танцюю для тебе" в парі з Дмитром Дікусаром.

Ведучою зоряного балкону стане Оля Полякова. Артистка брала участь у другому сезоні оновленого шоу. Також в 2021 році співачка приміряла на себе роль судді.

Уже відомо, під пісні яких виконавців учасники шоу виконають свої танці. Так, актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук станцюють під виконання Сергія Бабкіна. Спортсмен Станіслав Горуна і його партнерка Даніелла Преап станцюють свій танець під пісню української групи Go_A. Співачка Jamala і Антон Нестерко цієї неділі станцюють під трек реперши alyona alyona.

На жаль, за правилами проекту на цьому тижні шоу доведеться покинути двом парам.

Також на паркет 17 жовтня не вийде партнер Євгенії Власової — Макс Леонов. Танцюрист отримав травми після того, як потрапив в автомобільну аварію в четвер, 14 жовтня. Замість Леонова співачка станцює в парі з Олександром Прохоровим, який брав участь в попередніх сезонах шоу з Анітою Луценко і Ганною Різатдінової.