"Танцы со звездами-2021": все подробности седьмого выпуска

В этом эфире проект покинут две пары

В это воскресенье, 17 октября, состоится седьмой прямой эфир популярного в Украине развлекательного шоу "Танцы со звездами". В прошлом выпуске с проекта ушла пара Лида Ли и Алексей Базела.

К судьям проекта, а именно Екатерине Кухар, Владу Яме и Максиму Чмерковскому на этой неделе присоединится украинская певица Настя Каменская, которая участвовала в похожем проекте под названием "Танцую для тебя" в паре с Дмитрием Дикусаром.

Ведущей звездного балкона станет Оля Полякова. Артистка принимала участие во втором сезоне обновленного шоу. Также в 2021 году певица примеряла на себя роль судьи.

Уже известно, под песни каких исполнителей участники шоу исполнят свои танцы. Так, актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук станцуют под исполнение Сергея Бабкина. Спортсмен Станислав Горуна и его партнерша Даниэлла Преап станцуют свой танец под песню украинской группы Go_A. Певица Jamala и Антон Нестерко в это воскресенье станцуют под трек реперши alyona alyona.

К сожалению, по правилам проекта на этой неделе шоу придется покинуть двум парам.

Также на паркет 17 октября не выйдет партнер Евгении Власовой — Макс Леонов. Танцор получил травмы после того, как попал в автомобильную аварию в четверг, 14 октября. Вместо Леонова певица станцует в паре с Александром Прохоровым, который участвовал в предыдущих сезонах шоу с Анитой Луценко и Анной Ризатдиновой.