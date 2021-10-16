Укр

"Танцы со звездами-2021": все подробности седьмого выпуска

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Шоу "Танцы со звездами-2021" - 5 сезон Новость обновлена 16 октября 2021, 09:44
Шоу "Танцы со звездами-2021" - 5 сезон

В этом эфире проект покинут две пары

В это воскресенье, 17 октября, состоится седьмой прямой эфир популярного в Украине развлекательного шоу "Танцы со звездами". В прошлом выпуске с проекта ушла пара Лида Ли и Алексей Базела.

К судьям проекта, а именно Екатерине Кухар, Владу Яме и Максиму Чмерковскому на этой неделе присоединится украинская певица Настя Каменская, которая участвовала в похожем проекте под названием "Танцую для тебя" в паре с Дмитрием Дикусаром.

Ведущей звездного балкона станет Оля Полякова. Артистка принимала участие во втором сезоне обновленного шоу. Также в 2021 году певица примеряла на себя роль судьи.

Уже известно, под песни каких исполнителей участники шоу исполнят свои танцы. Так, актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук станцуют под исполнение Сергея Бабкина. Спортсмен Станислав Горуна и его партнерша Даниэлла Преап станцуют свой танец под песню украинской группы Go_A. Певица Jamala и Антон Нестерко в это воскресенье станцуют под трек реперши alyona alyona.

К сожалению, по правилам проекта на этой неделе шоу придется покинуть двум парам.

Также на паркет 17 октября не выйдет партнер Евгении Власовой — Макс Леонов. Танцор получил травмы после того, как попал в автомобильную аварию в четверг, 14 октября. Вместо Леонова певица станцует в паре с Александром Прохоровым, который участвовал в предыдущих сезонах шоу с Анитой Луценко и Анной Ризатдиновой.

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