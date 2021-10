"Танці з зірками-2021": хто покинув шоу в шостому ефірі (відео)

Під час всього випуску в зоні ризику перебувала пара — Олександра Зарицька та Юрій Мєшков.

У неділю, 10 жовтня, пройшов шостий випуск самого танцювального шоу країни — "Танці з зірками-2021", під час якого Катерина Кухар поставила свої перші 10 балів. Під час нового ефіру учасники проєкту поділилися з глядачами тим, хто ж для них є кумирами.

Пари вражали глядачів і суддів своїми історіями і танцями, які були присвячені тим людям, які надихають артистів-учасників.

Відзначимо, що вечір кумирів відкрив син легендарного Григорія Чапкіса — Грег Чапкіс.

"Танці з зірками 2021": хто покинув шоу в шостому ефірі

У шостому прямому ефірі за правилами шоу в 2021 році проєкт повинні покинути відразу дві пари, що дуже "хворобливо" сприйняли прихильники "Танців". У зону ризику потрапили три пари — Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, Ліда Лі і Олексій Базела, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Разом, за підсумками суддівських балів і глядацького голосування, на жаль, 10 жовтня шоу "Танці з зірками-2021" покинули пари — Ліда Лі і Олексій Базель. Другу пару "виганяли" судді.

У підсумку журі прийняло рішення не виганяти жодну з пар, які потрапили в зону ризику.

"Танці з зірками 2021": всі виступи пар

Відкрив ефір Kadnay і Аліна Лі. Пара виконала Бродвейский джаз під пісню Elton John — "I`m Still Standing".

Jamala і Антон Нестерко станцювали пасодобль під пісню Espana Cani.

Артур Логай і Анна Кареліна виконали зворушливий контемп під пісню Сергія Бабкіна — "Забери", яку виконали бабуся і дідусь актора.

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков станцювали Ча-ча-ча під пісню David Bowie — "Let`s dance".

Lida Lee і Олексій Базель вражали пасодобль під пісню Тіни Кароль — "Више облаков".

Станіслав Горуна і Даніелла Преап зворушили виконанням віденського вальсу під пісню Jamala — "Вірю в тебе", який присвятили українським паралімпійцям.

Ользі Харлан та Дмитру Дікусару "дістався" фрістайл в шостому ефірі. Пара виконала динамічний танець під пісню The Hardkiss — "Сестра".

Євгенія Власова і Макс Леонов станцювали віденський вальс під пісню Celine Dion — "All by myself".

Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук виконали фрістайл під пісню Rosalia — "Malamente & A Pale". Варто відзначити, що танець парі допомагав ставити Грег Чапкіс.

MELOVIN і Ліза Русина вразили відвертим модерном, який станцювали під пісню артиста "І кров кипить". Відзначимо, що навіть Катерина Кухар похвалила співака.

Нагадаємо, що проєкт вже покинули: коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, яка замінила травмовану Настю Оруджева, актор Олексій Суровцев, і музикант Фагот.