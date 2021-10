"Танцы со звездами-2021": кто покинул шоу в шестом эфире (видео)

Во время всего выпуска в зоне риска находилась пара — Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

В воскресенье, 10 октября, прошел шестой выпуск самого танцевального шоу страны — "Танцы со звездами-2021", во время которого Екатерина Кухар поставила свои первые 10 баллов. Во время нового эфира участники проекта поделились со зрителями тем, кто же для них является кумирами.

Оставшиеся пары поражали зрителей и судей своими историями и танцами, которые были посвященные тем людям, которые вдохновляют артистов-участников.

Отметим, что вечер кумиров открыл сын легендарного Григория Чапкиса — Грег Чапкис.

"Танцы со звездами 2021": кто покинул шоу в шестом эфире

В шестом прямом эфире по правилам шоу в 2021 году проект должны покинуть сразу две пары, что очень "болезненно" восприняли поклонники "Танцев". В зону риска попали три пары — Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Лида Ли и Алексей Базела, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

Итого, по итогам судейских баллов и зрительского голосования, к сожалению, 10 октября шоу "Танцы со звездами-2021" покинули пары — Лида Ли и Алексей Базела.

Вторую пару "выгоняли" судьи. В итоге жури приняло решение не выгонять ни одну из пар, которые попали в зону риска.

"Танцы со звездами 2021": все выступления пар

Открыл эфир Kadnay и Алина Ли. Пара исполнила Бродвейский джаз под песню Elton John — "I`m Still Standing".

Jamala и Антон Нестерко станцевали пасодобль под песню Espana Cani.

Артур Логай и Анна Карелина выполнили трогательный контемп под песню Сергея Бабкина — "Забери", которую исполнили бабушка и дедушка актера.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков станцевали Ча-ча-ча под песню David Bowie — "Let`s dance".

Lida Lee и Алексей Базела поражали пасодоблем под песню Тины Кароль — "Выше облаков".

Станислав Горуна и Даниэлла Преап растрогали исполнением венского вальса под песню Jamala — "Верю в тебя", который посвятили украинским параолимпийцам.

Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару "достался" фристайл в шестом эфире. Пара исполнила динамический танец под песню The Hardkiss — "Сестра".

Евгения Власова и Макс Леонов станцевали венский вальс под песню Celine Dion — "All by myself".

Константин Войтенко и Роксолана Маланчук исполнили фристайл под песню Rosalia — "Malamente & A Pale". Стоит отметить, что танец паре помогал ставить Грег Чапкис.

MELOVIN и Лиза Русина поразили откровенным модерном, который станцевали под песню артиста "І кров кипить". Отметим, что даже Екатерина Кухар похвалила певца.

Напомним, что проект уже покинули: комики Иван Люленов и Александра Машлятина, которая заменила травмированную Настю Оруджеву, актер Алексей Суровцев, и музыкант Фагот.