Укр

"Танцы со звездами-2021": кто вылетел из проекта после пятого эфира (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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"Танцы со звездами-2021" Новость обновлена 04 октября 2021, 00:15
"Танцы со звездами-2021"

Танцевальный проект покинула еще одна пара

В воскресенье вечером, 3 октября, состоялся пятый прямой эфир самого популярного развлекательного шоу на телеканале "1+1" — "Танцы со звездами". В 2021 году это уже пятый обновленный сезон проекта. В этом выпуске до жюри "Танцев" присоединилась танцовщица Илона Гвоздева, которая не раз критиковала постановки данного сезона.

Темой вечера выбрали отечественное и мировое кино – пары и судьи перевоплотились в ярких персонажей из культовых фильмов. Так, украинская прима-балерина Екатерина Кухар появилась в образе Круэллы, Макс Чмерковский - вампира, а Влад Яма, которого захейтили за фото с дельфинария, был в образе Нео из "Матрицы". Ведущим балкона стал комик Юрий Ткач.

В пятом прямом эфире в зоне риска оказались три пары — Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Фагот и Екатерина Тришина, Евгения Власова и Макс Леонов.

По итогам судейских баллов и зрительского голосования, к сожалению, 3 октября шоу "Танцы со звездами-2021" покинули Фагот и Мария Тришинакоторые в образах украинских Ромео и Джульетты с легендарной ленты Сергея Параджанова "Тени забытых предков" исполнили медленный вальс.

Напомним, что проект уже покинули: Иван Люленов, Александра Машлятина и актер Алексей Суровцев. Ранее организаторы проекта "Танцы" почтили память хореографа и судьи "Танців" Григория Чапкиса.

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#Шоу #Танцы со звездами
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