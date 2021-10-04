"Танцы со звездами-2021": кто вылетел из проекта после пятого эфира (фото, видео)

Танцевальный проект покинула еще одна пара

В воскресенье вечером, 3 октября, состоялся пятый прямой эфир самого популярного развлекательного шоу на телеканале "1+1" — "Танцы со звездами". В 2021 году это уже пятый обновленный сезон проекта. В этом выпуске до жюри "Танцев" присоединилась танцовщица Илона Гвоздева, которая не раз критиковала постановки данного сезона.

Темой вечера выбрали отечественное и мировое кино – пары и судьи перевоплотились в ярких персонажей из культовых фильмов. Так, украинская прима-балерина Екатерина Кухар появилась в образе Круэллы, Макс Чмерковский - вампира, а Влад Яма, которого захейтили за фото с дельфинария, был в образе Нео из "Матрицы". Ведущим балкона стал комик Юрий Ткач.

В пятом прямом эфире в зоне риска оказались три пары — Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Фагот и Екатерина Тришина, Евгения Власова и Макс Леонов.

По итогам судейских баллов и зрительского голосования, к сожалению, 3 октября шоу "Танцы со звездами-2021" покинули Фагот и Мария Тришина, которые в образах украинских Ромео и Джульетты с легендарной ленты Сергея Параджанова "Тени забытых предков" исполнили медленный вальс.

Напомним, что проект уже покинули: Иван Люленов, Александра Машлятина и актер Алексей Суровцев. Ранее организаторы проекта "Танцы" почтили память хореографа и судьи "Танців" Григория Чапкиса.