"Танцы со звездами": кто ушел в четвертом эфире (фото, видео)

26 сентября состоялся четвертый прямой эфир популярного танцевального шоу страны

В воскресенье, 26 сентября, вышел четвертый выпуск одного из самых популярных развлекательных шоу на украинском телевидении — "Танцы со звездами-2021". В этот раз одной из звездных пар-участниц пришлось покинуть шоу, новый сезон которого недавно был раскритикован танцовщицей Илоной Гвоздевой.

В состав жюри вошли прима-балерина Екатерина Кухар, хореографы Влад Яма и Макс Чмерковский. К судьям в этот раз присоединилась победительница "Танцев" прошлого года, певица Санта Димопулос, а ведущим балкона стал танцор Евгений Кот.

В четвертом прямом эфире в зоне риска оказались Евгения Власова, Алексей Суровцев и Фагот.

По итогам зрительского голосования и баллов от судей, к сожалению, 26 сентября шоу "Танцы со звездами-2021" покинула пара — Алексей Суровцев и Мария Колосова, которые в этом эфире исполнили танец "ча-ча-ча".

Напомним, что проект уже покинули звезды-комики Иван Люленов и Александра Машлятина. Также в прошлом выпуске организаторы танцевального шоу почтили память легендарного хореографа и судьи "Танців" — Григория Чапкиса.