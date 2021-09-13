Стало известно, кто первый покинул шоу "Танцы со звездами"

12 сентября прошел второй эфир популярного шоу "Танцы со звездами".

В воскресенье, 12 сентября, состоялся второй выпуск самого танцевального шоу в Украине — "Танцы со звездами 2021". 14 самых смелых звезд украинского шоу-бизнеса вновь вышли на паркет, чтобы показать, чему они научились за еще одну неделю.

Второй эфир эмоционально намного сложнее первого, ведь в этом выпуске шоу покинула одна из пар.

Первой парой, которая не сумела завоевать расположение зрителей и судей, и покинула проект, стала пара номер 13 — Иван Люленов и Яна Цибульская.

Отметим, что также проект покинула юмористка, актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджева. Еще перед первым выпуском Настя травмировала колено. И травма оказалась намного серьезней, чем предполагалось, и актрисе сделали операцию. По правилам шоу, в таком случает участника можно заменить.

На паркет вместо Насти Оруджевой вышла ее коллега по цеху — Александра Машлятина.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились детские фото и видео участников нового сезона "Танцев со звездами".