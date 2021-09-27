Укр

"Впечатление смешанное": Илона Гвоздева раскритиковала последний эфир "Танцев со звездами"

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Илона Гвоздева Новость обновлена 27 сентября 2021, 16:22
Илона Гвоздева

Артистка указала на недочеты последнего эфира "Танцев со звездами", а также похвалила положительные изменения.

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая после ухода из шоу "Танцы со звездами" не раз нелестно высказывалась в адрес проекта, посвятила ему очередной пост. Артистка вновь заметила в шоу некоторую несбалансированность и предвзятость.

Так, в своем новом посту в Инстаграм хореограф отметила, что балету Лены Коляденко Freedom в проекте уделяется слишком много времени.

"Общие впечатления честно сказать смешанное. С одной стороны — фееричное крутое начало, браво ребятам-постановщикам,в этом году шикарные номера-открытия, профессиональный балет,судьи,праздник и феерия. С другой стороны- слишком много в течении эфира балета Freedom причём во всех его проявлениях и как артисты балета, и на вокале, и массовка, и за кадром, в общем везде", — пишет артистка.

Девушка также отметила, что не считает танцовщиков нового сезона сильнее, чем предыдущих, о чем было сказано на шоу.

"Однозначно не согласна с тем, что этот сезон участников танцоров прям невероятно сильней, чем предыдущие, вот прям готова поспорить, — написала Илона. — …по съёмке и сюжетам во многих номерах есть вопросы".

Напомним, что Илона Гвоздева стала победительницей шоу "Танцы со звездами" в 2018-м году. Артистка танцевала вместе с юмористом Игорем Ласточкиным. В этом году танцовщица отказалась от участия в проекте. На днях она заявила, что в современных танцевальных шоу не осталось живых эмоций и красивых сюжетных номеров.

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#Новости Танцы со звездами #Илона Гвоздева #Танцы со зввездами
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