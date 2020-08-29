Илона Гвоздева о "Танцах со звездами": Свой первый танец я посвящаю своей доченьке (Фото)

Известная танцовщица Илона Гвоздева, которая уже 30 августа выйдет на паркет шоу Танці з зірками, порадовала поклонников снимками с дочерью.

Уже завтра, 30 августа, стартует популярное шоу "Танцы со звездами", одной из участниц которого стала знаменитая украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева.

Знаменитость готова взрывать главный паркет страны, о чем рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Илона, которая стала партнершей ведущего Дмитрия Танковича, в скором времени станет матерью во второй раз. У хореографа родится сын. Гвоздева также рассказала, что в первом прямом эфире посвятит танец своей дочке.

"Сегодня суббота, а это значит, что уже завтра мы увидимся с вами, мои дорогие, в прямом эфире шоу "Танці з зірками". Свой первый танец я посвящаю своей доченьке. Я буду танцевать под ее любимый трек, который она напевает все лето. Мама не подведет тебя, не пропустите — это будет самый позитивный эфир, сюжет, как всегда, из жизни нашей, думаю, завтра каждая женщина Украины узнает себя в моем лице, не пропустите. И помните, дорогие мои женщины и девушки, беременность это волшебное состояние, но это не повод быть "хрустальной вазой", нужно жить, двигаться, радоваться, танцевать и излучать только флюиды добра и счастья и мой сынок полностью меня в этом поддерживает", — поделилась звезда.

Вместе с шоуменом Игорем Ласточкиным Илона стала победительницей шоу Танці з зірками в 2018 году. В 2019 году Гвоздева танцевала в паре с Владимиром Остапчуком.

Напомним, Олег Винник показал, как они с его партнершей Еленой Шоптенко готовятся к новому сезону шоу "Танцы со звездами", который стартует в воскресенье, 30 августа.

Участниками нового сезона "Танцев со звездами" 2020 года стали Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Слава Каминская, Алексей Завгородний, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.