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"Танці з зірками 2020": названа дата премьеры долгожданного шоу

"Танці з зірками 2020": названа дата премьеры долгожданного шоу
10:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Канал "1+1" объявил дату премьеры нового сезона телевизионного шоу "Танці з зірками". Первый прямой эфир состоится в воскресенье, 30 августа.

Уже совсем скоро, 30 августа, стартует новый сезон главного танцевального шоу страны "Танці з зірками". По традиции  каждое воскресенье в 21:00 зрители будут болеть за звездных участников, отправляя смс-сообщения за своих фаворитов, которые будут танцевать на главном паркете страны.

Четвертый сезон обновленного проекта, по словам продюсеров, удивит зрителей не только ярким звездным составом участников, но и зрелищными постановками бальных и современных танцев.

Смотрите трейлер нового сезона шоу "Танці з зірками":

Прямые эфиры проекта Танці з зірками традиционно будут проходить в павильоне на ВДНГ в Киеве. В связи с продолжением в Украине адаптивного карантина организаторы внесли изменения в условия пребывания зрителей на съемочной площадке проекта. Поэтому билеты можно приобрести только на прямые эфиры нового сезона шоу, и в ограниченном количестве. Столы, за которыми будут сидеть зрители, будут расположены на расстоянии 1,5 метров друг от друга — за столом гости смогут разместиться по двое.

Кто поучаствует в новом сезоне "Танців з зірками":

  • Олег Винник

  • Надежда Мейхер,

  • Санта Димопулос

  • Тарас Цымбалюк

  • Дарья Петрожицкая

  • Юлия Санина

  • Слава Каминская

  • Дмитрий Танкович

  • Alyona Alyona

  • Позитив

  • Сергей Танчинец

  • Сергей Мельник

  • Арам Арзуманян

  • Ольга Фреймут

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Режиссеры-постановщики сезона — Леся Подолянко и Дмитрий Гук, работающих над проектами Танці з зірками, Голос країни и Голос. Діти, главный хореограф проекта — Ксения Горб.

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Шоу, Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

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