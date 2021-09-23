Укр

"Скучаю по настоящему искусству": Илона Гвоздева раскритиковала украинские танцевальные шоу

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
73
Илона Гвоздева Новость обновлена 23 сентября 2021, 10:11
Илона Гвоздева

По мнению танцовщицы, на украинских танцевальных проектах не осталось сюжетных номеров.

Украинская танцовщица, хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева раскритиковала современные танцевальные шоу. По мнению артистки, в них не осталось живых эмоций и красивых сюжетных номеров.

Такое мнение Илона высказала на своей странице в Инстаграм.

"Смотрю сейчас разные телевизионные проекты и все больше скучаю за настоящим искусством, за сюжетными номерами, за живыми эмоциями и чувствами, за теми танцами, на которых выросло наше молодое поколение. За опытным исполнением, за дрожью в теле и за горящими глазами! Ах как хочется вернуть время вспять", — написала танцовщица.

Отметим, что ранее Илона также негативно высказывалась по поводу шоу "Танцы со звездами", обвинив его продюсеров и постановщиков в несправедливом отношении к некоторым участникам. По ее словам, кому-то из конкурсантов достается больше эфирного времени и более яркие номера, другие же вынуждены "довольствоваться малой частью общего шоу".

Напомним, что Илона Гвоздева победила в шоу "Танцы со звездами" в 2018-м году в паре с юмористом Игорем Ласточкиным. Годом позже участвовала в шоу вместе с телеведущим Владимиром Остапчуком. В 2020-м танцевала на проекте с Дмитрием Танковичем, а в этом году отказалась от участия. Также в 2009 году вошла в тройку финалисток на проекте "Танцуют все 2".

Теги:
#Танцы со звездами #Илона Гвоздева
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Интервью
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине на 23.09.2021
Украина перешла в "желтую" зону с новым рекордом заболеваемости: сводка на 23 сентября
Дата публикации
Категория
Место стрельбы в Сергея Шефира 22.09.2021
Кто стоит за расстрелом машины Шефира: пять версий от генерала
Дата публикации
Категория
Картина покушения больше походит на попытку запугать, считает собеседник "Телеграфа"
Почему Шефир остался жив? Боец спецназа проанализировал покушение на помощника Зеленского
Дата публикации
Категория
Економіст Олексій Кущ
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ