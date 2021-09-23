"Скучаю по настоящему искусству": Илона Гвоздева раскритиковала украинские танцевальные шоу

По мнению танцовщицы, на украинских танцевальных проектах не осталось сюжетных номеров.

Украинская танцовщица, хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева раскритиковала современные танцевальные шоу. По мнению артистки, в них не осталось живых эмоций и красивых сюжетных номеров.

Такое мнение Илона высказала на своей странице в Инстаграм.

"Смотрю сейчас разные телевизионные проекты и все больше скучаю за настоящим искусством, за сюжетными номерами, за живыми эмоциями и чувствами, за теми танцами, на которых выросло наше молодое поколение. За опытным исполнением, за дрожью в теле и за горящими глазами! Ах как хочется вернуть время вспять", — написала танцовщица.

Отметим, что ранее Илона также негативно высказывалась по поводу шоу "Танцы со звездами", обвинив его продюсеров и постановщиков в несправедливом отношении к некоторым участникам. По ее словам, кому-то из конкурсантов достается больше эфирного времени и более яркие номера, другие же вынуждены "довольствоваться малой частью общего шоу".

Напомним, что Илона Гвоздева победила в шоу "Танцы со звездами" в 2018-м году в паре с юмористом Игорем Ласточкиным. Годом позже участвовала в шоу вместе с телеведущим Владимиром Остапчуком. В 2020-м танцевала на проекте с Дмитрием Танковичем, а в этом году отказалась от участия. Также в 2009 году вошла в тройку финалисток на проекте "Танцуют все 2".