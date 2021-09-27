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"Враження змішане": Ілона Гвоздьова розкритикувала останній ефір "Танців з зірками"

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Ілона Гвоздьова Новина оновлена 27 вересня 2021, 16:22
Ілона Гвоздьова

Артистка вказала на недоліки останнього ефіру "Танців з зірками", а також похвалила позитивні зміни.

Відома українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка після відходу з шоу "Танці з зірками" не раз невтішно висловлювалася в адресу проекту, присвятила йому черговий пост. Артистка знову помітила в шоу деяку незбалансованість і упередженість.

Так, в своєму новому посту в Інстаграм хореограф зазначила, що балету Олени Коляденко Freedom в проекті приділяється занадто багато часу.

"Загальні враження чесно сказати змішані. З одного боку — феєричний крутий початок, браво хлопцям-постановникам, в цьому році шикарні номери-відкриття, професійний балет, судді, свято і феєрія. З іншого боку-занадто багато протягом ефіру балету Freedom причому у всіх його проявах і як артисти балету, і на вокалі, і масовка, і за кадром, в загальному скрізь", — пише артистка.

Дівчина також зазначила, що не вважає танцівників нового сезону сильніше, ніж попередніх, про що було сказано на шоу.

"Однозначно не згодна з тим, що цей сезон учасників танцюристів прям неймовірно сильніший, ніж попередні, ось прям готова посперечатися, — написала Ілона. — … по зйомці і сюжетам у багатьох номерах є питання".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова стала переможницею шоу "Танці з зірками" у 2018-му році. Артистка танцювала разом з гумористом Ігорем Ласточкиним. В цьому році танцівниця відмовилася від участі в проекті. Днями вона заявила, що в сучасних танцювальних шоу не залишилося живих емоцій і красивих сюжетних номерів.

Теги:
#Новини Танці з зірками #Ілона Гвоздьова #Танці з зввездамі
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