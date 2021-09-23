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"Сумую за справжнім мистецтвом": Ілона Гвоздьова розкритикувала українські танцювальні шоу

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Ілона Гвоздьова Новина оновлена 23 вересня 2021, 10:11
Ілона Гвоздьова

На думку танцівниці, на українських танцювальних проектах не залишилося сюжетних номерів.

Українська танцівниця, хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розкритикувала сучасні танцювальні шоу. На думку артистки, в них не залишилося живих емоцій і красивих сюжетних номерів.

Таку думку Ілона висловила на своїй сторінці в Інстаграм.

"Дивлюся зараз різні телевізійні проекти і все більше сумую за справжнім мистецтвом, за сюжетними номерами, за живими емоціями та почуттями, за тими танцями, на яких виросло наше молоде покоління. За досвідченим виконанням, за тремтінням в тілі і за палаючими очима! Ах як хочеться повернути час назад", — написала танцівниця.

Відзначимо, що раніше Ілона також негативно висловлювалася з приводу шоу "Танці з зірками", звинувативши його продюсерів і постановників в несправедливому ставленні до деяких учасників. За її словами, комусь із конкурсантів дістається більше ефірного часу і більш яскраві номери, інші ж змушені "задовольнятися малою частиною загального шоу".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова перемогла в шоу "Танці з зірками" в 2018-му році в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним. Роком пізніше брала участь в шоу разом з телеведучим Володимиром Остапчуком. У 2020-му танцювала на проекті з Дмитром Танковичем, а в цьому році відмовилася від участі. Також в 2009 році увійшла до трійки фіналісток на проекті "Танцюють всі 2".

Теги:
#Танці з зірками #Ілона Гвоздьова
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