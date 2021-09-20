"Танці з зірками-2021": хто покинув шоу в 3 прямому ефірі (фото, відео)

19 вересня відбувся третій прямий ефір популярного танцювального шоу

У неділю, 19 вересня, відбувся третій прямий ефір найпопулярнішого танцювального шоу країни — "Танці з зірками". Це вже п’ятий сезон оновленого проекту на телеканалі "1+1". До складу журі увійшли прима-балерина Катерина Кухар, хореографи Влад Яма та екс- "холостяк" Макс Чмерковський. До суддів цього разу приєдналася співачка Оля Полякова, а ведучою балкону стала Маша Єфросиніна.

У цьому випуску 13 пар показали свої танцювальні номери. За умовами шоу, та пара, яка набирає найменшу кількість сумарних балів від суддів шоу і телеглядачів, — залишає проект.

Так, в третьому прямому ефіру в зоні ризику опинилися 2 пари — Олексій Суровцев і Марія Колосова, і пара Олександра Машлятіна і Денис Самсон.

На жаль, шоу "Танці з зірками-2021" покинула пара — Олександра Машлятіна і Денис Самсон.

Олександра Машлятіна і Денис Самсон на паркеті "Танців з зірками-2021"

Пара станцювала на паркеті самбу.

У цьому випуску також вшанували пам’ять легендарного хореографа і судді "Танців" Григорія Чапкіса.

Нагадаємо, що минулого тижня проект залишила пара Іван Люленов і Яна Цибульська.