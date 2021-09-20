"Танці з зірками-2021": хто покинув шоу в 3 прямому ефірі (фото, відео)
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19 вересня відбувся третій прямий ефір популярного танцювального шоу
У неділю, 19 вересня, відбувся третій прямий ефір найпопулярнішого танцювального шоу країни — "Танці з зірками". Це вже п’ятий сезон оновленого проекту на телеканалі "1+1". До складу журі увійшли прима-балерина Катерина Кухар, хореографи Влад Яма та екс- "холостяк" Макс Чмерковський. До суддів цього разу приєдналася співачка Оля Полякова, а ведучою балкону стала Маша Єфросиніна.
У цьому випуску 13 пар показали свої танцювальні номери. За умовами шоу, та пара, яка набирає найменшу кількість сумарних балів від суддів шоу і телеглядачів, — залишає проект.
Так, в третьому прямому ефіру в зоні ризику опинилися 2 пари — Олексій Суровцев і Марія Колосова, і пара Олександра Машлятіна і Денис Самсон.
На жаль, шоу "Танці з зірками-2021" покинула пара — Олександра Машлятіна і Денис Самсон.
Пара станцювала на паркеті самбу.
У цьому випуску також вшанували пам’ять легендарного хореографа і судді "Танців" Григорія Чапкіса.
Нагадаємо, що минулого тижня проект залишила пара Іван Люленов і Яна Цибульська.
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