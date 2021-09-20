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"Танці з зірками-2021": кто покинул шоу в 3 прямом эфире (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Танці з зірками-2021 Новость обновлена 20 сентября 2021, 00:50
Танці з зірками-2021

19 сентября состоялся третий прямой эфир популярного танцевального шоу

В воскресенье, 19 сентября, прошел третий прямой эфир самого популярного танцевального шоу страны — "Танці з зірками". Это уже пятый сезон обновленного проекта на телеканале "1+1". В состав жюри вошли прима-балерина Екатерина Кухар, хореографы Влад Яма и экс-"холостяк" Макс Чмерковский. К судьям в этот раз присоединилась певица Оля Полякова, а ведущей балкона стала Маша Ефросинина.

В этом выпуске 13 пар показали свои танцевальные номера. По условиям шоу, та пара, которая набирает наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – покидает проект.

Так, в третьем прямом эфира в зоне риска оказались 2 пары — Алексей Суровцев и Мария Колосова, и пара Александра Машлятина и Денис Самсон.

К сожалению, шоу "Танці з зірками-2021" покинула пара - Александра Машлятина и Денис Самсон.

Александра Машлятина и Денис Самсон на паркете "Танців з зірками-2021"
Александра Машлятина и Денис Самсон на паркете "Танців з зірками-2021"

Пара станцевала на паркете самбу.

В этом выпуске также почтили память легендарного хореографа и судьи "Танців" Григория Чапкиса.

Напомним, что на прошлой неделе проект покинула пара Иван Люленов и Яна Цыбульская.

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#Шоу #Танці з зірками
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