Актер Константин Войтенко: Даже если у нас гонорары ниже, чем в других странах, это не значит, что мы второсортные

Участник нового сезона шоу "Танцы со звездами" Константин Войтенко поделился ожиданиями от проекта и назвал суммы гонораров украинских актеров

Украинский актер, ведущий, а теперь участник телепроекта "Танцы со звездами" Константин Войтенко в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал о секрете успеха сериала "Коли ми вдома", своей партнерше по танцам Роксоляне, новых проектах, втором образовании и подросшей дочке.

- Вы снимаетесь в кино с 2010 года. То есть уже больше 10 лет. Были мысли когда-то оставить эту профессию?

- Таких мыслей не было. Были другие – добавить еще одну профессию. И я к этому иду – учусь на заочном на кинорежиссера. Уже на последнем курсе. В этом году заканчиваю. Так что у меня будет второе высшее образование – кинорежиссер. Но я не оставляю актерство, буду совмещать. Мне нравится быть универсальным, заниматься многими направлениями.

- Вы поняли, что хотели бы связать жизнь с актерством еще до деятельности в студенческом театре техникума? Помните момент, когда впервые подумали: "Я бы хотел быть актером"?

- Честно говоря, с детства мечтал быть кинорежиссером. Так как я всегда находился на сцене (в садике, школе, летних лагерях, в техникуме), было ощущение, что я уже актер, все умею и не нужно ничему обучаться. Поэтому когда я поступал в Киев, изначально хотел на кинорежиссера. Но поскольку у меня совсем не было опыта и не было возможности ездить на подготовительные курсы, то решил, что поступлю на актера. Хотя был уверен, что я уже давно актер. На самом деле, осознал эту профессию только на втором курсе. До этого с моей стороны было очень легкомысленно так воспринимать работу. Я был просто аматором, который что-то умел. Но овладеть профессией сложно, и это я понял уже в университете.

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- Какую роль считаете поворотной в вашей актерской карьере?

- Никакую, честно говоря. У меня нет таких ролей. Они все логично складывались. Проекты выходили один за другим постепенно, параллельно еще несколько снималось. Не было такого, что у меня случилась одна роль, после которой я стал популярным. Я пробовал разное. И до сих пор пробую.

- У каждого актера обычно есть определенный образ, амплуа. Вы для себя какой определяете? Или считаете себя универсалом?

- Я считаю, что могу быть универсальным. Снимаюсь как в драмах, мелодрамах, так и в комедиях. Но амплуа я не знаю. Мне кажется, какого-то одного нет, они у меня меняются.

"Мечтаю снять кино или сериал как режиссер. У меня есть идея и практически написанный сценарий"

- Многим полюбилась ваша роль в комедийном проекте "Коли ми вдома". Как думаете, почему?

- Мой герой Паша полюбился людям, потому что он – мечта любой девушки. Он терпит, очень любит, он добрый, целеустремленный и готов на все ради своей любимой.

- В чем успех проекта?

- В том, что он охватывает огромную аудиторию. Может заинтересовать каждого: и молодёжь, и взрослых, и детей, и пары без детей, и пары с детьми, и пары, которые живут с родителями. Нам интересно смотреть про себя. "Коли ми вдома" — как раз такой проект.

Кадр из сериала "Коли ми вдома". Фото: stb.ua

- Также вас можно увидеть в сериалах "Село на миллион", "Домик на счастье". Вам вообще близка тема сельской жизни?

- Близка, поскольку я все детство ездил на каникулы в село и много знаю про сельский быт.

- Какие воспоминания у вас связаны с детством в селе?

- Воспоминаний море! Во-первых, я пас коров. И это невероятное воспоминание. Не пришел на часик и ушел, а с самого утра (мы с братом выходили в 5 утра) до вечера. Все время проводили с коровами и только к вечеру возвращали их обратно. Еще помню, как у нас в селе высохло озеро. Оно высыхало постепенно, а как-то раз мы приехали, и оно практически все исчезло. Мы взяли ведро, и пошли собирать рыбу, которая не могла уже нормально плавать, поскольку остался практически только ил. Мы ведрами именно собирали рыбу, а не ловили.

- Состоялась премьера спецвыпуска "Домик на счастье. Бурбон времени". А каких метаморфоз с вашим персонажем ожидать в 3 сезоне сериала?

- Будет очень интересно, но спойлерить не могу. Таких метаморфоз, как в "Бурбоне", не будет. Но можете представить, что происходит с мужчиной, когда уходит любимая женщина. Страдания будут. И через эти страдания он будет добиваться свою любимую, даже когда она твердо говорит "нет".

- Расскажите о новом проекте "Ромео и Джульетта из Черкасс". О чем он? Какую роль вы сыграли?

- Это комедийный крутой сериал. Классическая шекспировская история, когда две семьи враждуют, а дети влюблены друг в друга. Я играю Рому. У меня есть тесть, который меня ненавидит, а я сильно люблю его дочь Юлю. Родители ссорятся и против наших отношений. Но мы боремся за свою любовь.

- Вместе с женой вы играли в фильме "Ночь святого Валентина", сериале "Мавки". Ждать ли еще ваших совместных работ с Валентиной? Как вам вообще работается на одной площадке с супругой?

- Пока у нас не планируется совместных работ. Но вообще нам классно работать вместе, комфортно и хорошо. И в негативном плане это никак не отражается на отношениях. Мне всегда с Валей круто на съемочной площадке.

- В каких проектах работаете сейчас?

- Сейчас работаю в проекте "Танці з зірками" (смеется. – Авт.). Из сериалов сейчас ничего не снимается. Ждем начало съемок нового сезона "Будиночок на щастя".

- Каких новинок ожидать вашим поклонникам в новом телесезоне?

- В новом телесезоне будет третий сезон "Будиночок на щастя", а также "Ромео и Джульетта из Черкасс".

- В каком кино или сериале вы мечтаете сняться?

- Не знаю даже. Я мечтаю снять кино или сериал как режиссер. У меня есть идея и практически написанный сценарий. Это не комедийный полнометражный фильм. Идея очень крутая и не особо затратная. Я ее давно придумал, понемногу пишу и однажды сниму – как придет время.

- Стремитесь ли к каким-то наградам?

- Я стремлюсь к профессионализму. Когда к тебе относятся уважительно, когда с тобой хотят работать, независимо от того, есть у тебя награды или нет. Стремлюсь быть мегапрофессионалом и быть востребованным. Награды – это уже побочный эффект, и не всегда они зависят от таланта. Это зависит от многих обстоятельств: правильной роли, правильной подачи, кто занимается этим проектом. Награды никак не влияют на актёрскую профессию.

- Кто из актеров для вас пример, ориентир?

- Из украинских – Стас Боклан. Он ярчайший пример. Мне он нравился даже тогда, когда я его еще не знал лично. Смотрел его работы и понимал, что это мировой уровень актерского мастерства. А когда с ним познакомился, начал сниматься и работать плечом к плечу, когда увидел, как он это делает, какими нитками он всё вьет, произошёл еще один момент восторга. Кроме того, у нас прекрасные личные отношения.

"Если у нас меньше гонорары, чем в других странах, это не значит, что мы второсортные"

- Как часто на съемочных площадках возникают конфликты?

- В моем случае нечасто, я не конфликтный. Бывают, но они абсолютно рабочие. Если я уставший, могу немного повздорить. Но если я не прав, обязательно извинюсь. Поскольку даже если выясняешь какие-то вопросы, нельзя переходить на личности и наезжать.

- Бывает ли такое, что никак не можете с кем-то сработаться, что делать в таком случае?

- Бывает, что нет контакта. Если вы встретились на один съемочный день, то можно просто потерпеть, отыграть, разойтись и забыть друг друга. Но если вы рядом должны находиться каждый день в длительном проекте, то, конечно, нужно находить точки соприкосновения. Нужно видеть в человеке максимально много хорошего и не заострять внимание на негативе. Важно общаться. Дисконнект может произойти не потому, что человек плохой, а он просто закрылся, боится тебя или не знает. Нужно быть искренним. Если это поменяет отношения, то круто. Если нет, просто выполнять свою работу. Главное, чтобы это не видно было в результате на экране зрителям.

Константин Войтенко о конфликтах на съемках: "Нельзя переходить на личности и наезжать". Фото из архива героя

- Как относитесь к некой тенденции, я бы сказала, звать в фильмы или сериалы не профессиональных актеров, а известных певцов, блогеров?

- Можно сказать, что это экспериментальная тенденция. Мне кажется, можно звать певцов или блогеров в проекты, чтобы играли самих себя. Если певец пытается делать вид, что он актер и видно, что он это делает непрофессионально, то, конечно, есть вопросы к такому выбору. Но с другой стороны, певец или блогер может сделать все так профессионально, что будет выглядеть лучше, чем актеры. Важно, как с ним поработает режиссер или педагог над конкретной ролью. Поскольку подготовить можно любого человека. Ему не обязательно потом оставаться в актерской профессии, но к какой-то подходящей ему роли можно подготовиться. У нас не так много таких примеров в украинском кино и телевидении, но они все же есть.

- В Украине обсуждают скандал с Владимиром Талашко. Если говорить о каком-то нарушении границ, сексуальном подтексте при общении, к примеру, режиссера с актером – сталкивались с подобным? Или, может, подозревали что-то подобное во взаимодействии с вашими коллегами, в частности девушками-актрисами?

- Я лично не сталкивался с таким и от знакомых актрис и актеров не слышал. Если бы я узнал, что какой-то педагог или режиссер так ведет себя, то появились бы вопросы. И мы бы их решали все вместе. Это ненормально, и о таком нужно говорить сразу. Важно не бояться. Хорошо, что сейчас все понимают, что об этом нужно говорить, и это не норма. Где бы это ни происходило, как в кино, так и в других сферах. Всегда нужно говорить, что тебе не ок. Нам в университете говорили, что нет мальчиков и девочек – вы актеры. Вы можете переодеваться в одной гримерке, можете находиться на разных тренингах очень близко друг к другу, есть контактная импровизация, когда актеры ползают друг по другу. Но это все, так сказать, под присмотром. А когда у тебя есть сомнения в том, что чей-то поступок нормальный и приемлемый, важно говорить и пресекать сразу.

- Ранее в Украине российские актеры получали больше, чем украинские. По крайней мере, об этом говорили ваши коллеги в интервью. И, получается, украинские актеры были будто второсортными, второстепенными. Так ли это? Как поменялась ситуация или меняется ли сейчас?

- Раньше это было действительно очень развито. Гонорары были больше, и думаю, до сих пор они больше. Но вопрос в том, что у российских актеров изначально выше гонорар и когда им предлагают сниматься в Украине, они ставят свой обычный гонорар, не опуская его. Так как в них заинтересованы проекты, продюсеры подтверждают стоимость. Почему у них такие гонорары? Потому что там дороже реклама, больше денег тратится на производство, а соответственно, и выделяется больше на гонорары. В Украине же есть свой рынок и цены. Если у нас меньше гонорары, чем в других странах, это не значит, что мы второсортные. Гонорары – не признак первостепенности. Просто у нас рынок ниже.

- Сколько может зарабатывать актер в Украине?

- Актеры в Украине могут зарабатывать от 1500 гривен до 1500-2000 долларов за смену.

- Как мы видим, связи между украинской и российской эстрадой уже не такие, как были до событий на Донбассе и аннексии Крыма. А что в актерской среде? Часто ли актеры, режиссеры из РФ работают в нашей стране?

- Актеры работают. Режиссеры не так часто.

- Как это воспринимается?

- Восприятие зависит от людей. Есть действительно не очень хорошие люди. И тут неважно, актер ты или нет. Но меня радует, что стало очень много украинского контента, в котором снимаются украинские актеры. Это прекрасно. Благодаря этому мы становимся лучше – много снимаемся, получаем больше опыта и соответственно развиваемся как профессионалы.

- Почему многие актеры-россияне продолжают сниматься в Украине?

- Потому что им предлагают сниматься.

- Можно ли говорить о дефиците актеров в Украине?

- Дефицита актеров в Украине нет.

- Иногда в украинских фильмах снимаются актеры из стран Европы. Неужели нет претендентов среди отечественных актеров? Или это нормальная практика сотрудничества?

- Наверное, так происходит, когда есть ко-продукция со странами Европы, или хотят сделать прокат в Европе. Для этого в проекте нужны европейские актеры, которые будут знакомы зрителям там.

- Как, на ваш взгляд, меняется киноиндустрия в Украине в последние годы? Можете выделить, пожалуйста, позитивные моменты и сказать, с чем еще проблемы.

- Киноиндустрия меняется. Снимается много проектов. Чтобы мы стали суперпрофессионалами и делали крутые проекты, нужно постоянно снимать. Опыт приходит в процессе. Тогда мы создадим такой рынок, где будет четко видно, кто крут, а кто не очень, кто может всегда снимать хорошо, а кто разово. Но огромных проблем на данном этапе я не вижу.

- За что вы любите свою профессию?

- Люблю за то, что, находясь на съемочной площадке, кайфуя от происходящего, можно зарабатывать деньги и проживать жизнь в компании классных профессионалов.

- Если бы сейчас к вам обратился школьник, мечтающий стать актером, чтобы вы посоветовали?

- Я бы посоветовал много смотреть сериалов и фильмов, которые подходят ему по возрасту и типажу. Он может быть похож на Дэниэла Рэдклиффа или Элайджа Вуда. Соответственно он должен смотреть все их фильмы. Если он типажно подходит, значит, может играть подобным образом. Нужно пытаться снимать сцены из их проектов на телефон, и даже на разных языках. Стараться копировать их и учиться.

"Мне хотелось, чтобы у меня была партнерша — действующая танцовщица"

- Ранее вы стали ведущим утреннего шоу на телеканале "Дом". Как вам в роли ведущего? Как попали в "Утро дома"?

- Мне был интересен этот опыт, поскольку это не актерское мастерство. Я прошел кастинг и мне предложили работу. Несмотря на то, что я очень боялся, все же решил попробовать новый опыт.

- Как считаете, справляется ли канал "Дом" с теми задачами, которые декларировал при запуске?

- Думаю, да. Я работаю в утреннем шоу. И мне очень нравятся многие сюжеты. Я кайфую от того, что узнаю много нового. За "Утро" могу ручаться.

- Конечно же, горячая тема: вы стали участником нового сезона шоу "Танцы со звездами". Вас впервые позвали в этот проект? Почему решились участвовать? Что ожидаете?

- Меня впервые позвали в проект. Я сразу согласился, поскольку очень хотел стать участником. Ожидаю, что будет кайфово и радостно. И эту радость будет принимать и разделять со мной зритель.

- Занимались когда-то танцами?

- Не занимался. Я самоучка по хип-хопу, преподавал даже, но бальные совсем не танцевал. В университете было несколько уроков балета, джаза и современных танцев. Но это совсем ничто для такого проекта как "Танцы со звездами".

- Какой танец мечтаете освоить в рамках проекта?

- Освоить хочу пасодобль и румбу.

- Ваша жена – Валентина – танцовщица. В комментариях в Инстаграме вам предлагали танцевать именно с ней. В "Танцах" уже как-то участвовала семейная чета Бабкиных. А ваша пара не думала об этом?

- Мы обсуждали с Валюшей такую возможность. Но мне кажется, нам было бы тяжело танцевать вместе. Я очень дотошный во всех профессиональных вопросах, а особенно танцах. Мы бы очень много ссорились. Так что просто пойти потанцевать в клуб – да. В проекте, где нужно соревноваться – нет. Мы когда-то ходили с Валей вместе на три занятия танго. Это было классно! Просто покайфовать вдвоем.

Константин Войтенко с женой Валентиной. Фото из архива героя

- Супруга поддержала ваше решение пойти на "Танцы"? Не давала вам уроки по танцам?

- Супруга, конечно, поддержала. Но уроки танцев пока не давала.

- Расскажите о вашей партнерше — Роксоляне Маланчук.

- Нам очень классно работается. Это как лотерейный билет. Мне хотелось, чтобы у меня была партнерша, которая умеет круто танцевать бальные танцы, и чтобы она была действующей танцовщицей. Так и получилось. Рокса должна была участвовать в соревнованиях и в этом году, но ради проекта отложила все. Ей только 21 год, так что она ещё много раз будет участвовать в соревнованиях и побеждать. Кроме того, она крутой педагог. У неё своя студия танцев и высшее хореографическое образование. Она мегапрофессионал. Это кайф и для меня.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

- В "Танцах" вы будете участвовать вместе с Димой Каднаем. Это ведь ваш одногруппник, друг, верно? Значит ли это, что можем ожидать развития темы противостояния двух друзей в шоу?

- Это мой друг, но не одногруппник. Мы учились в одном учебном заведении, но не в одной группе. Мы с Димой дружили и дружим. Ожидать противостояние можете, но не уверен, что оно будет (улыбается. – Авт.). А если оно и будет, то только на паркете. За паркетом мы точно не будем соперничать. Конечно, и я, и Дима сильно выкладываемся, а кто будет лучше – увидим в эфире.

- А дочке нравится, как вы танцуете?

- Конечно! Она была на репетиции, потом отодвинула партнершу и сказала, чтобы я танцевал с ней.

Константин Войтенко с супругой Валентиной и дочерью Эмилией. Фото из архива героя

- Расскажите про дочку Эмилию. Какой она растет? Чем любит заниматься? Может быть, уже видите задатки творческой профессии? Ведь мама с папой – творческие личности.

- Эмилии сейчас 4,5 года. И это такой возраст, когда можно ходить на всякие развивающие кружки. Она пошла на танцы. Ей это очень нравится. Она видит, как Валя танцует, постоянно повторяет за ней. Мы ее еще водили на гимнастику и рисование, но именно от танцев она в полнейшем восторге и с удовольствием ходит. И я буду рад, если моя дочь будет ходить туда, куда ей нравится. Творческие задатки у нее есть, но она больше как режиссер руководит дома двумя творческими личностями.

Для справки: Константин Александрович Войтенко родился 23 августа 1988 года в Днепре. Окончил техникум ракетно-космического машиностроения, затем – актерское отделение Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Участвовал в телепроекте "Украина слезам не верит". На его счету роли в таких фильмах и сериалах, как "Коли ми вдома", "Кукушка", "Параджанов", "Билет на двоих", "Ночь Святого Валентина", "Село на миллион", "Будиночок на щастя", "Вторая жизнь Евы", "Родная кровь" и других. С супругой Валентиною воспитывает дочь Эмилию.