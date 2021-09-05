Укр

Стали известны пары участников на проекте "Танцы со звездами"

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Танці з зірками 2021 Новость обновлена 05 сентября 2021, 21:09
Танці з зірками 2021

Состоялась премьера нового танцевального сезона шоу "Танцы со звездами 2021".

Новый сезон популярного танцевального шоу "Танцы со звездами 2021" стартовал 5 сентября на телеканале "1+1". Под девизом "Танцуй сердцем" на главный паркет страны решились выйти 14 украинских знаменитостей, которые будут бороться за главный приз в шоу.

Открытие нового сезона "Танцев со звездами"
Открытие нового сезона "Танцев со звездами"

Организаторы до последнего тянули интригу и не объявляли танцоров, которые станут в пару к звездным участникам. И лишь за пару часов до премьеры опубликовали список имен хореографов, которых отобрали для нового сезона.

Вместе с премьерой первого выпуска наконец стало известно, с кем же в паре танцуют украинские селебрити. Итак, пары разделились так:

  • Джамала и Антон Нестерко
  • Олег Фагот Михайлюта и Катерина Тришина
  • Александра Зарицкая и Юрий Мешков
  • Алексей Суровцев и Маша Колосова
  • Анастасия Оруджова и Денис Самсон
  • Иван Люленов и Яна Цибульськая
  • Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
  • Дмитрий Каднай и Алина Ли
  • Евгения Власова и Макс Леонов
  • Ольга Харлан и Дмитрий Дигусар
  • Артур Логай и Анна Карелина
  • Lida Lee и Алексей Базела
  • MÉLOVIN и Лиза Русина
  • Станислав Горуна и Даниелла Преап

Напомним, что оценивать звездных участников будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинский певец Melovin в очередной раз эпатировал сеть своим нарядом. На презентацию нового сезона шоу "Танцы со звездами" артист надел длинную черную юбку с разрезом и жакет со стразами.

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