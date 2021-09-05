Стали известны пары участников на проекте "Танцы со звездами"
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Состоялась премьера нового танцевального сезона шоу "Танцы со звездами 2021".
Новый сезон популярного танцевального шоу "Танцы со звездами 2021" стартовал 5 сентября на телеканале "1+1". Под девизом "Танцуй сердцем" на главный паркет страны решились выйти 14 украинских знаменитостей, которые будут бороться за главный приз в шоу.
Организаторы до последнего тянули интригу и не объявляли танцоров, которые станут в пару к звездным участникам. И лишь за пару часов до премьеры опубликовали список имен хореографов, которых отобрали для нового сезона.
Вместе с премьерой первого выпуска наконец стало известно, с кем же в паре танцуют украинские селебрити. Итак, пары разделились так:
- Джамала и Антон Нестерко
- Олег Фагот Михайлюта и Катерина Тришина
- Александра Зарицкая и Юрий Мешков
- Алексей Суровцев и Маша Колосова
- Анастасия Оруджова и Денис Самсон
- Иван Люленов и Яна Цибульськая
- Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
- Дмитрий Каднай и Алина Ли
- Евгения Власова и Макс Леонов
- Ольга Харлан и Дмитрий Дигусар
- Артур Логай и Анна Карелина
- Lida Lee и Алексей Базела
- MÉLOVIN и Лиза Русина
- Станислав Горуна и Даниелла Преап
Напомним, что оценивать звездных участников будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский.
Ранее, "Телеграф" писал, что украинский певец Melovin в очередной раз эпатировал сеть своим нарядом. На презентацию нового сезона шоу "Танцы со звездами" артист надел длинную черную юбку с разрезом и жакет со стразами.
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