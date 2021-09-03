"Разрыв шаблонов": Melovin пришел на "Танцы со звездами" в юбке и с декольте (видео)

Певец нарядился довольно смело, дополнив свой образ черной подводкой для глаз и черным маникюром.

Украинский певец Melovin любит эпатировать публику. Артист любит наряжаться в экстравагантную одежду и делать яркий макияж. Вот и на презентацию нового сезона шоу "Танцы со звездами", которая состоялась 2 сентября, он оделся довольно эпатажно.

Соответствующие кадры певец опубликовал в своем Инстаграм.

На видео Melovin дает интервью Кате Осадчей. При этом наряды звезд очень похожи. Так, Костя (настоящее имя певца) надел длинную черную юбку с разрезом, сверху на певце был надет жакет с рукавами в стразах, глубоким вырезом и черным лакированным поясом. Певец также густо подвел глаза черным карандашом. На руках у него маникюр черного цвета.

Отметим, что в комментариях поклонники Кости поддержали его за смелость в самовыражении.

"Разрыв шаблонов — твое все. Люблю в тебе эту смелость и упорство, с которым ты идёшь вперёд, сметая все на пути", "У одежды нет гендера! Продолжай рушить стереотипы!", "Красавец! От твоего лука глаз не оторвать", — засыпали артиста комплиментами.

Отметим, что Melovin стал одним из участников нового сезона шоу "Танцы со звездами". Артист выйдет на паркет уже в это воскресенье.

Напомним, что в июле Melovin уже отличился экстравагантной выходкой. На сцене фестиваля Atlas Weekend певец совершил камин-аут, поцеловав вначале девушку, а потом парня. На следующий день похожий поступок совершил и Потап, поцеловав прямо на сцене Позитива.