"Розрив шаблонів": Melovin прийшов на "Танці з зірками" в спідниці і з декольте (відео)

Співак вбрався досить сміливо, доповнивши свій образ чорною підводкою для очей і чорним манікюром.

Український співак Melovin любить епатувати публіку. Артист любить вбиратися в екстравагантний одяг і робити яскравий макіяж. Ось і на презентацію нового сезону шоу "Танці з зірками", яка відбулася 2 вересня, він одягнувся досить епатажно.

Відповідні кадри співак опублікував у своєму Інстаграм.

На відео Melovin дає інтерв’ю Каті Осадчій. При цьому вбрання зірок дуже схожі. Так, Костя (справжнє ім’я співака) надів довгу чорну спідницю з розрізом, зверху на співака був надітий жакет з рукавами в стразах, глибоким вирізом і чорним лакованим поясом. Співак також густо підвів очі чорним олівцем. На руках у нього манікюр чорного кольору.

Відзначимо, що в коментарях прихильники Кості підтримали його за сміливість в самовираженні.

"Розрив шаблонів — твоє все. Люблю в тобі цю сміливість і завзятість, з яким ти йдеш вперед, змітаючи все на шляху", "У одягу немає гендеру! Продовжуй руйнувати стереотипи!", "Красень! Від твого лука очей не відірвати", — засипали артиста компліментами.

Відзначимо, що Melovin став одним з учасників нового сезону шоу "Танці з зірками". Артист вийде на паркет вже цієї неділі.

Нагадаємо, що в липні Melovin вже відзначився екстравагантною витівкою. На сцені фестивалю Atlas Weekend співак зробив камін-аут, поцілувавши спочатку дівчину, а потім хлопця. На наступний день схожий вчинок зробив і Потап, поцілувавши прямо на сцені Позитива.