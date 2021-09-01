Масштабный кастинг и новые лица: главный хореограф шоу "Танці з зірками" рассказала, как проходил выбор танцоров на сезон

Хореограф Алена Шоптенко рассказала, каким должен быть танцор для шоу "Танці з зірками".

Совсем скоро состоится премьера нового сезона главного танцевального шоу страны "Танці з зірками 2021", последним участником которого стал каратист Станислав Горуна. Чтобы подогреть интерес к новому сезону организаторы шоу понемногу раскрывают карты и рассказывают об особенностях шоу в 2021 году.

На странице "Танців" в Инстаграм опубликовали видео с масштабного кастинга танцоров, которые в 2021 году будут учить украинских селебрити танцевать. А главный хореограф шоу Алена Шоптенко рассказала, как этот отбор проходил, и на что они с Еленой Коляденко обращали внимание при выборе новой команды.

"Терпеливый и сильный характер, ведь нужно научить или даже заставить танцевать. Нужно верить и мотивировать, и соответственно быть немного психологом" — описывает "идеального" танцора Шоптенко.

Судя по видео с кастинга, в новом сезоне зритель может увидеть уже знакомые лица: Олександра Прохорова — серебряного призера "Танців з зірками 2019", и танцора из команды Монатика Jay, который в 2019 году танцевал с Марув.

Премьера нового сезона "Танців з зірками 2021" состоится 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1. И именно во время первого эфира зрители и познакомятся с "результатами" кастинга.

Ранее, "Телеграф" писал, что в 2021 году, после 10-летнего перерыва в карьере, на паркет выйдет 43-летняя артистка Евгения Власова.