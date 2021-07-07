"Клоуны, им самим от себя не противно?": сеть возмущена поведением Потапа на Atlas Weekend 2021

6 июля отгремел второй день популярного музыкального фестиваля Atlas Weekend, который в 2021 году проходит в новом формате. Одним из хедлайнеров второго дня стала украинская группа Mozgi во главе с рэпером и продюсером Потапом.

Выступление артистов наверняка запомниться надолго, ведь Алексей Потапенко, видимо под влиянием Всемирного дня поцелуев, поцеловал в губы своего коллегу - Позитива (Алексея Завгороднего).

"Мы последние мужчины в шоу-бизнесе", – сказал Потап, намекая на украинского исполнителя MELOVIN, который в первый день фестиваля совершил публичный каминг-аут.

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Однако такая шутка только возмутила фанатов MELOVINа. В сети отметили, что это неуважение к артисту, который на всю страну не побоялся заявить о своей ориентации.

Ранее, "Телеграф" писал, как прошло открытие фестиваля Atlas Weekend 2021 Friends Edition.