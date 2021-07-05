Первый день Atlas Weekend Friends Edition 2021: как прошло открытие фестиваля (фото)

В понедельник, 5 июля, в Киеве на ВДНХ стартовал популярный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который в 2021 году проходит в новом формате - Friends Edition. Фестиваль будет длиться семь дней, с 5 по 11 июля.

Отметим, что первые два дня фестиваля - бесплатные.

По традиции, на фестивале было обустроено 6 сцен: Main Stage, East Stage, North Stage, Garden Stage и Electronic Stage. Помимо этого, в дни финальных матчей на Евро 2020 — 6, 7 и 11 июля будет идти трансляция футбольных матчей.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на открытии Atlas Weekend-2021.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее, "Телеграф писал, что в связи с проведением музыкального фестиваля администрация Киева внесла некоторые коррективы в работу общественного транспорта. Помимо этого, на территории фестиваля будет работать еще один центр вакцинации.