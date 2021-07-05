В Киеве открылся новый центр вакцинации: где и как он будет работать

С сегодняшнего дня в Киеве, на территории ВДНХ, будет работать еще один центр вакцинации. Об этом сообщает портал HELSI.ME.

Отмечается, что новый центр вакцинации уже принимает желающих сделать прививку в Международном выставочном центре возле станции метро Левобережная.

Работать центр будет с 5 по 11 июля, в период проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Пункт вакцинации в 9-м павильоне выставочного центра будет функционировать с 10 до 16 часов. Прививки будут делать вакциной Coronavac.

Для того, чтобы вакцинироваться, билеты на сам концерт не нужны.

«После записи вам придет смс. Его надо показать при входе в центр вакцинации вместе с паспортом и ИНН», - говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украину направляется большая партия еще одной одобренной ЕС вакцины от коронавируса