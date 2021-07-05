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Atlas Weekend-2021: общественный транспорт Киева изменит работу в дни фестиваля

Atlas Weekend-2021: общественный транспорт Киева изменит работу в дни фестиваля
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф

В Киеве на ВДНХ (проспект Академика Глушкова, 1) с 5 по 11 июля будет проходить популярный украинский фестиваль Atlas Weekend. В связи с этим администрация города вносит коррективы в работу общественного транспорта. 

Об этом информирует пресс-служба КГГА в телеграм.

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 июля, а также с 10 на 11 июля, на час будет продлена работа наземного транспорта, а также метрополитена А после отбытия последних составов метро для посетителей будет организована развозка наземным транспортом. 

При этом, с 5 по 10 июля не исключается ограничение на вход для пассажиров метро на станции "Выставочный центр". 

С 6 по 9 июля также будет внесены изменения в график работы троллейбусов. Некоторые из них будут ходить на час дольше. 

С деталями расписания фестиваля можно ознакомиться на сайте Atlas Weekend

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Как сообщалось ранее, власти Киева решили совместить приятное с полезным, а потому во время проведения фестиваля на территории ВДНХ откроют еще один центр вакцинации от коронавируса. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, КГГА, Atlas Weekend.
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