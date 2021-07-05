Atlas Weekend-2021: общественный транспорт Киева изменит работу в дни фестиваля

В Киеве на ВДНХ (проспект Академика Глушкова, 1) с 5 по 11 июля будет проходить популярный украинский фестиваль Atlas Weekend. В связи с этим администрация города вносит коррективы в работу общественного транспорта.

Об этом информирует пресс-служба КГГА в телеграм.

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 июля, а также с 10 на 11 июля, на час будет продлена работа наземного транспорта, а также метрополитена А после отбытия последних составов метро для посетителей будет организована развозка наземным транспортом.

При этом, с 5 по 10 июля не исключается ограничение на вход для пассажиров метро на станции "Выставочный центр".

С 6 по 9 июля также будет внесены изменения в график работы троллейбусов. Некоторые из них будут ходить на час дольше.

С деталями расписания фестиваля можно ознакомиться на сайте Atlas Weekend.

Как сообщалось ранее, власти Киева решили совместить приятное с полезным, а потому во время проведения фестиваля на территории ВДНХ откроют еще один центр вакцинации от коронавируса.