"Зачем на фестивале дед под фанеру?": сеть в недоумении от выступления Михаила Поплавского на "Atlas Weekend"

Коронавирус в 2020 году отменил один из самых популярных музыкальных фестивалей Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Однако в 2021 году организаторы решили все же его провести, только новом формате. Альтернативный фестиваль пройдет без участия зарубежных артистов лишь с украинскими исполнителями.
Atlas Weekend Friends Edition продлится 7 дней – с 5 июля по 11 июля включительно. Уже объявили первых участников, а также нескольких хедлайнеров фестиваля.
9 июня организаторы объявили список артистов, которые выступят в бесплатные дни Atlas Weekend Friends Edition 5-6 июля. Стоит отметить, что самым обсуждаемым из передавленных артистов стал поющий ректор - Михаил Поплавский.
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В комментариях под постом поклонники фестиваля начали обсуждать его появление на сцене.
Ранее, "Телеграф" писал, что Михаил Поплавский заявил, что готов уйти из шоу-бизнеса и завершить карьеру ректора в Киевском национальном университете культуры и искусств.