"Артист должен уйти под аплодисменты": Михаил Поплавский собрался на пенсию (видео)

Народный артист Украины, 71-летний Михаил Поплавский заявил, что готов уйти из шоу-бизнеса и завершить карьеру ректора в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Об этом украинский певец рассказал в интервью передачи "Світське життя" с Екатериной Осадчей, которая впервые за долгое время показала своего старшего сына Илью.

"Я хочу сдать полномочия ректора молодому ректору, а там быть председателем наблюдательного совета", - признался Поплавский.

Телеведущая уточнила, не собирается ли он на пенсию.

"У меня такой моторчик в одном месте, он не останавливается и под лежащий камень коньяк не течет. И нужно двигаться... Но понимаете, артист должен своевременно уйти со сцены под аплодисменты, а не выносить его ногами вперед", - поделился артист.

Отметим, что Михаил Поплавский был ректором КНУКиИ от 1993 по 2015 гг. По состоянию на 2021 года является Президентом учебного заведения.

Ранее "Телеграф" писал, как Михаил Поплавский удивил своим появлением в финале шоу пародий "Липсинк баттл".