"У меня там все течет": Дантес рассказал о реакции, когда заметил Поплавского на сцене шоу "Липсинк баттл" (фото, видео)

В субботу, 17 апреля, состоялся финал популярного шоу пародий "Липсинк баттл", в котором победил украинский певец и телеведущий Владимир Дантес, недавно потролливший свою жену Надю Дорофееву за соблазнительное фото.

На сцене грандиозного проекта звездных пародий Дантес исполнил хит Михаила Поплавского "Юний орел", за что и получил звание лучшего пародиста.

Во время своего выступления с образом поющего ректора исполнитель очень хорошо справился, а вот появления рядом с собой самого Михаила Михайловича Вова никак не ожидал: "Это хорошо, что есть привычка все равно продолжать, мы снимаем, нельзя останавливаться. Я поворачиваюсь (у меня должна была быть саксофонистка), а рядом он хлопает, как я. С одной стороны круто, а с другой неловко! Думаешь, куда бы спрятаться".

"Не хочется никому быть один в один похожим на его персонажа, а классно пародировать именно какие-то фишки. Мы, конечно, что-то взяли от Михаила Михайловича, но больше всего мы делали смешные моменты, в которые мы как никак мог бы сделать Михаил Михайлович", - рассказал Дантес в бэкстейдже шоу с ведущими Славой Деминым и Татьяной Татарченко.

Демин шутливо спросил певца, совпадает ли его размер груди с костюмом Поплавского. "Не знаю, но мне так жарко, вы не представляете. У меня там все течет", - ответил Владимир.

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На своей странице в Инстаграме Дантес выразил благодарность зрителям в зале, которые его так поддерживали.

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Напомним, что Владимир Дантес соревновался в шоу "Липсинк баттл" с Надей Дорофеевой, где певец перевоплотился в свою супругу.