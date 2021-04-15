"В Вовкином фоткалась?": в сети отреагировали на фото Дорофеевой в трусах и гольфах

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно воплотила образ Мадонны, взбудоражила воображение пикантным фото в соцсети.

В четверг, 15 апреля, 30-летняя звезда выложила снимок в Инстаграме, на котором она позирует спиной к объективу камеры в соблазнительном образе - в белых трусах, гольфах и коротком свитшоте.

"Нечего надеть", - подписала фото Дорофеева.

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Мимо откровенного кадра, конечно, не прошел супруг Дорофеевой - певец Владимир Дантес.

"Иди так, молю", - в шутливой форме высказался мужчина.

Также радио- и телеведущий Слава Демин поинтересовался у Нади: "В Вовкином фоткалась?".

Ранее Надя Дорофеева отреагировала на косплей рэп-исполнительницы Alyona Alyona.