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Четверг, 15.04.2021
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"В Вовкином фоткалась?": в сети отреагировали на фото Дорофеевой в трусах и гольфах

"В Вовкином фоткалась?": в сети отреагировали на фото Дорофеевой в трусах и гольфах
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram DOROFEEVA

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно воплотила образ Мадонны, взбудоражила воображение пикантным фото в соцсети.

В четверг, 15 апреля, 30-летняя звезда выложила снимок в Инстаграме, на котором она позирует спиной к объективу камеры в соблазнительном образе - в белых трусах, гольфах и коротком свитшоте.

"Нечего надеть", - подписала фото Дорофеева.

 
 
 
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Мимо откровенного кадра, конечно, не прошел супруг Дорофеевой - певец Владимир Дантес.

42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)

"Иди так, молю", - в шутливой форме высказался мужчина.

Также радио- и телеведущий Слава Демин поинтересовался у Нади: "В Вовкином фоткалась?".

Ранее Надя Дорофеева отреагировала на косплей рэп-исполнительницы Alyona Alyona.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

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Стиль, Надя Дорофеева, Владимир Дантес.
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