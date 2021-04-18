"Пришлось удалить три позвонка": Шуфутинский рассказал о параличе конечностей

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский, который рассказал, как его песня "Третье сентября" стала мемом, поделился с общественностью, что перенес сложную операцию на позвоночнике в США.

73-летний шансонье стал звездным гостем нового выпуска российской телепередачи "Секрет на миллион" на канале "НТВ", передает "Экспресс газета".

Ведущей Лере Кудрявцевой артист рассказал, как он обратился за помощью к врачам после того, как у него начался паралич и онемение рук. Шуфутинскому потребовалось срочное хирургическое вмешательство, иначе все могло закончиться смертельным исходом. Ламинэктомию (операция на верхней части позвоночника - ред.) ему провел один из лучших американских хирургов: "Пришлось удалить три позвонка, потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров, и все".

После серьезной операции исполнитель чувствует себя намного лучше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 73-летний певец Михаил Шуфутинский связал себя узами брака с 44-летним хореографом Светланой Уразовой, родом из Украины.