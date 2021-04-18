Скачать
Воскресенье, 18.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Киевлянину насчитали 70 тысяч гривен за отопление пустой квартиры: как такое произошло и почему все законно
Киевлянину насчитали 70 тысяч гривен за отопление пустой квартиры: как такое произошло и почему все законно
От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагоны "Интерсити+" под Запорожьем
От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагоны "Интерсити+" под Запорожьем
Санкций недостаточно: после встречи с Зеленским Макрон сделал заявление по России (видео)
Санкций недостаточно: после встречи с Зеленским Макрон сделал заявление по России (видео)
На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат
На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат

"Пришлось удалить три позвонка": Шуфутинский рассказал о параличе конечностей

"Пришлось удалить три позвонка": Шуфутинский рассказал о параличе конечностей
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Михаила Шуфутинского

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский, который рассказал, как его песня "Третье сентября" стала мемом, поделился с общественностью, что перенес сложную операцию на позвоночнике в США.

73-летний шансонье стал звездным гостем нового выпуска российской телепередачи "Секрет на миллион" на канале "НТВ", передает "Экспресс газета".

Ведущей Лере Кудрявцевой артист рассказал, как он обратился за помощью к врачам после того, как у него начался паралич и онемение рук. Шуфутинскому потребовалось срочное хирургическое вмешательство, иначе все могло закончиться смертельным исходом. Ламинэктомию (операция на верхней части позвоночника - ред.) ему провел один из лучших американских хирургов: "Пришлось удалить три позвонка, потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров, и все".

"Наши врачи ничем не хуже иностранных": звезду "Свингеров" прооперировали

После серьезной операции исполнитель чувствует себя намного лучше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 73-летний певец Михаил Шуфутинский связал себя узами брака с 44-летним хореографом Светланой Уразовой, родом из Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

Все по теме:

Здоровье, Михаил Шуфутинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть
02 Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
03 Джонни Депп обернул скандал с "избиением" Эмбер Херд в свою пользу, показав на видео, как всё было
04 "Динамо" обыграло "Шахтер" благодаря спорному пенальти от Монзуль (видео)
05 В Каменском рассказали о погибшем на Донбассе военнослужащем: в сводке ООС о нем не упомянули
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стреляли из запрещенных минометов и гранатометов: озвучили детали ранения на Донбассе бойца ВСУ
Стреляли из запрещенных минометов и гранатометов: озвучили детали ранения на Донбассе бойца ВСУ
&quot;Почему в Геленджике на шпили не смотрят?&quot; Новый &quot;подвиг&quot; Петрова и Боширова насмешил сеть
"Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть
Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля
Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля
Не пасхальные, а мировые рекорды: &quot;волынский Фаберже&quot; виртуозно просверлил на яйцах тысячи отверстий
Не пасхальные, а мировые рекорды: "волынский Фаберже" виртуозно просверлил на яйцах тысячи отверстий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь