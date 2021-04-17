"Наши врачи ничем не хуже иностранных": звезду "Свингеров" прооперировали

14 апреля известная украинская актриса, звезда фильма "Свингеры" и ситкома "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук ошарашила своих фанатов новостью о том, что она нуждается в операции. Звезде нужно удалить грыжи в шейном отделе.

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А 17 апреля на своей странице в Инстаграм Анна сообщила, что ее прооперировали и операция прошла успешно. В своем посте Саливанчук в очередной раз поблагодарила своего лечащего врача, и отметила, что в Украине доктора ничем не хуже, чем в иностранных клиниках.

"Наши врачи ничем не хуже иностранных. Тем более я сейчас вижу какие они опытные, проходят много практик по всему миру", — написала Анна.

Знаменитость посоветовала своим подписчиками, не тянуть с посещением доктора, если чувствуете себя неважно. И не нужно останавливаться на одном враче. Всегда стоит консультироваться с несколькими специалистами.

Также, актриса поделилась, что считает число "17" особенным. Она родилась 17, ее сын родился 17, она вышла замуж 17 числа, и вот 17 апреля ей сделали успешную операцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

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