Всего лишь посетил стоматолога: Брэд Питт оказался в инвалидной коляске (фото)

Голливудский актер Брэд Питт, который в конце октября 2020 года расстался с немецкой моделью Николь Потуральски, был замечен в инвалидной коляске в Беверли-Хиллз.

57-летний актер покидал медицинский центр в среду, 14 апреля, в котором он посещал стоматолога в сопровождении своего телохранителя, сообщает Page Six.

Звезда фильма "Однажды в Голливуде" был в огромных солнцезащитных очках поверх маски и белых кроссовках.

Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist https://t.co/nMUZ7EWxVe pic.twitter.com/5ljaiTNupr — Page Six (@PageSix) April 15, 2021

Отмечается, что Брэд Питт был "прикован" к коляске в соответствии с недавней политикой больниц - чтобы избежать ответственности, если пациент, перенесший анестезию, получит травму, покидая медучреждение.

Добавим, что американский актер, вместе с Харрисоном Фордом, Хоакином Фениксом, Холли Берри, Брайаном Крэнстоном и другими будет вручать премию "Оскар" уже 25 апреля.

Напомним, что в прошлом году Брэд Питт помогал разгружать коробки с продуктами для нуждающихся семей, пострадавшим от последствий пандемии.