Дженнифер Энистон станет мамой в 52 года: так ли это на самом деле

В 2019 году популярный телесериал "Друзья" отметил свое 25-летие. В честь этого создатели проекта решили выпустить специальный выпуск, который в феврале 2020 года анонсировал телеканал НВО. Однако из-за пандемии съемки откладывались.

В апреле 2021 года наконец-то долгожданный специальный выпуск воссоединения главных героев, которых сыграли Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, был снят.

Видимо воссоединение эмоционально повлияло на Дженнифер Энистон и она разоткровенничалась о своей личной жизни, а именно о планах стать матерью. Источник издания Closer сообщает, что звезда хочет взять к себе девочку из мексиканского детского дома Casa Hogar Sion, которую она давно поддерживает.

Однако представитель Энистон опроверг эту информацию изданию TMZ. Он сказал, что слухи о том, что Дженнифер усыновляет ребенка ложны.

Ранее, "Телеграф" писал, что один из актеров сериала, Дэвид Швиммер рассказал, как проходит производство "Друзей". Росс, которого играл Швиммер, признался, что ему очень нравится идея комедии.