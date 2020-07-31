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Актеры готовы сниматься: Дэвид Швиммер рассказал, как проходит производство "Друзей"

Актеры готовы сниматься: Дэвид Швиммер рассказал, как проходит производство "Друзей"
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американский актер на днях дал интервью NBC News, в котором поговорил о новом сериале с его участием "Разведка", а также упомянул о продвижении специального выпуска сериала "Друзья".

Дэвид Швиммер, наиболее известный по роли Росса Геллера в телесериале "Друзья", сейчас играет в новом комедийном ситкоме "Разведка". В сериале актер исполняет списанного со счетов сотрудника Агентства национальной безопасности США.

По сюжету, главный герой переезжает в Великобританию, чтобы бороться с киберпреступностью, хотя на самом деле ни черта не смыслит в профессии. Хорошо, что есть "Википедия" и непомерное эго - так Джерри набивает себе цену и устанавливает на новом месте свои порядки.

Швиммер признался, что ему очень нравится идея комедии, где все события происходят на рабочем месте, особенно когда речь идет о высоких ставках в мире противодействия кибертерроризму.

 
 
 
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Также, 53-летний актер упомянул о специальном проекте "Друзья", события в котором должны продолжить историю главных героев после окончания 10 сезона. Напомним, что последний сезон популярного ситкома вышел еще в 2004 году.

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"У нас есть уже много отработанных аспектов будущего шоу. Они не записаны в сценарий, это будут маленькие неожиданные смешные кусочки. Всех волнует вопрос: когда? Мы все еще пытаемся сами это выяснить, потому что хотим заняться проектом тогда, когда это будет безопасно для всех", - сообщил Дэвид.

Как сообщалось ранее, с момента запуска HBO Max и до сегодня сериал "Друзья" продолжает оставаться лучшим шоу на платформе.

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Все по теме:

Разведка, HBO, Друзья, Дэвид Швиммер.

Автор:

Телеграф
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