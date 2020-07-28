Не сдает позиции: самый популярный проект HBO Max - сериал "Друзья"

С момента запуска HBO Max и до сегодня сериал "Друзья" продолжает оставаться лучшим шоу на платформе. Об этом сообщает Deadline.

Культовый сериал "Друзья" до сих пор не теряет аудиторию, а даже и наоборот набирает все больше и больше зрителей. За 25 лет сериал влюбил в себя миллиарды поклонников и продолжает влюблять еще и еще.

Многие фанаты уже заждались специальный эпизод сериала "Друзья", где любимые герои вновь воссоединятся. Релиз должен был состояться еще в мае, но коронавирус изменил планы создателей сериала. И работу над ним отложили. Обещают, что до конца лета съемки будут закончены.

Пытается догнать "Друзей" в рейтинге на HBO Max сериал "Личная жизнь" с Анной Кендрик. Замыкает тройку лидеров - "Теория большого взрыва".

Реальных цифр по просмотрам компания не рассекречивает. Все что известно, так это то, что все время работы на потоковый сервис подписалось около 4,1 млн человек.