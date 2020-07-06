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Ну наконец то: HBO Max готовы приступить к съемкам специального эпизода

Ну наконец то: HBO Max готовы приступить к съемкам специального эпизода
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter.com
Съемки специального эпизода "Друзей" должны были начаться еще 27 мая, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на неопределенный срок. Теперь наконец-то стало известно, что команда HBO Max готовится к возобновлению съемок.

На площадку актеры смогут вернуться уже во второй половине августа.

Но только с условием соблюдения мер безопасности: всем актерам предстоит сдать анализы на COVID-19, держаться на дистанции и вне камер передвигаться только в масках. Не будет и главного атрибута сериала — живой хохочущей массовки.

Съемки будут проходить в той же студии Stage 24 в Калифорнии, где снимались и предыдущие серии. По имеющейся информации, новый эпизод будет не сценарным, а импровизационным — актеры сами будут создавать сюжет по ходу съемки.

"Наверное, можно назвать этот выпуск "Тот, в котором они все снова встретились" — Дэвид, Дженнифер, Кортни, Мэтт, Лиза и Мэттью воссоединятся для специального выпуска на HBO Max, который будет выложен вместе с полным архивом "Друзей", — заявил главный контент-редактор HBO Max Кевин Райт.

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По неофициальным данным, сервис потратил 425 миллионов долларов на покупку авторских прав на ситком.

В спецсерии появится вся шестерка: Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Все актеры выступят исполнительными продюсерами проекта (вместе с Беном Уинстоном и создателями оригинального сериала Кевином Брайтом, Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном).

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Все по теме:

Кино, Съемки, HBO, Друзья, HBO Max.

Автор:

Телеграф
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