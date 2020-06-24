"Нас ждет немало сюрпризов": главные герои "Друзей" продолжают интриговать фанатов

22 июня голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу вышли в совместный прямой эфир и пообщались с поклонниками.

Многих пользователей Сети интересовала информация о съемках продолжения легендарного сериала "Друзья", благодаря которому блондинки и получили мировую известность. Однако коллеги-подруги решили сохранить интригу.

О том, что новым сериям быть, стало известно в феврале этого года. Первый после 16-летнего перерыва эпизод должен был выйти на экраны уже в мае, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы кинодеятелей. Теперь съемки перенесены на август.

Актрисы, исполнившие роли Рэйчел Грин и Фиби Баффей, во время своего онлайн-общения вспомнили забавные и моменты совместной работы на съемочной площадке "Друзей". Однако они не раскрыли ни одной подробности предстоящего продолжения.

"Я думаю, что это будет действительно весело, когда мы наконец выйдем из карантина и устроим воссоединение", — сказала Дженнифер.

Лиза согласилась с коллегой и отметила, что тоже с нетерпением ждет этого момента. При этом она добавила, что еще не знает сама, с чем им придется столкнуться.

"Уверена, нас ждет немало сюрпризов", — высказалась звезда.