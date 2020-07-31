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В сериале про Оби-Вана Кеноби могут появиться юные дети Дарта Вейдера

В сериале про Оби-Вана Кеноби могут появиться юные дети Дарта Вейдера
Обновлено 08:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
В предстоящем сериале Disney+ про Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн" могут появиться юные Люк Скайуокер и Лея Органа.

События сериала "Оби-Ван Кеноби" будут происходить спустя восемь лет после событий трилогии приквелов и до событий фильма "Звездные войны: Новая надежд".

Преполагается, что сериал Disney+ расскажет о жизни Кеноби на Татуине.

Для сериала "Оби-Ван Кеноби" провели кастинг детей для исполнения одних из главных ролей. Ищут мальчика и девочку в возрасте 8-11 лет.  

По сюжету, в "Звездных войнах: Мести ситхов" Энакин Скайуокер поддается темной стороне силы и становится Дартом Вейдером. Падме рождает близнецов Люка и Лею и умирает, продолжая верить, что в Энакине все еще есть добро. Стараясь спасти Люка и Лею от Вейдера и Императора, джедаи отдают детей в приемные семьи: Лею на Алдераан, а Люка на Татуин. 

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Сообщается, что новым сценаристом сериала "Оби-Ван Кеноби" стал Джоби Гарольд. По сюжету, Кеноби не будет отшельником, а станет активно путешествовать по галактике и готовить восстание против Императора. Ведь Оби-Ван и Люк живут на Татуине, а Лея — на Алдераане, без путешествий им не встретиться.

Напомним, первый трейлер "Дюны" и новый ролик "Чудо-женщины: 1984" появятся в кинотеатрах уже 12 августа этого года.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Оби-Вана Кеноби.

Автор:

Телеграф
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