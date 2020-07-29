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"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"
"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"

"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"

"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"
17:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Звезда комедийного сериала "Папик" Дарья Петрожицкая на своей странице в Инстаграме сообщила о старте съемок нового сезона сериала.

Дарья опубликовала кадры со съемок, которые начались в Одесской области. 

"Погнали! Ай эм хеппи (мягко сказано). Дед и Лиза, привет", — подписала снимки исполнительница главной роли.

На снимках показано, как съемочная группа разбила тарелку с именами всех участников (есть у киношников такая традиция). С фотографий понятно, что Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан остаются при своих ролях. 

 
 
 
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#папик2 погнали!!)) Айм хеппи(это мягко сказано)) Дед и Лиза привет

Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

Режиссер второго сезона "Папика" 0 Андрей Яковлев.

"Танцы со звездами 2020": в шоу поучаствует звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая

Новый сезон сериала расскажет о жизни Дед после выхода из тюрьмы и его попытках наладить свою личную жизнь.  А у Лизы и Эльдара начнутся трудности в отношениях.

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Все по теме:

Кино, Актриса, Станислав Боклан, Папик, Дарья Петрожицкая.

Автор:

Телеграф
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