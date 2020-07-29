"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"

Звезда комедийного сериала "Папик" Дарья Петрожицкая на своей странице в Инстаграме сообщила о старте съемок нового сезона сериала.

Дарья опубликовала кадры со съемок, которые начались в Одесской области.

"Погнали! Ай эм хеппи (мягко сказано). Дед и Лиза, привет", — подписала снимки исполнительница главной роли.

На снимках показано, как съемочная группа разбила тарелку с именами всех участников (есть у киношников такая традиция). С фотографий понятно, что Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан остаются при своих ролях.

Режиссер второго сезона "Папика" 0 Андрей Яковлев.

Новый сезон сериала расскажет о жизни Дед после выхода из тюрьмы и его попытках наладить свою личную жизнь. А у Лизы и Эльдара начнутся трудности в отношениях.