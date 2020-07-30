Трейлеры фильмов "Дюна", "Довод" и "Чудо-женщина: 1984" покажут через две недели

Первый трейлер "Дюны" и новый ролик "Чудо-женщины: 1984" появятся в кинотеатрах уже 12 августа этого года.

В честь 10-летия со дня премьеры фильма британского режиссера Кристофера Нолана "Начало" в кинотеатрах по всему миру в августе состоится повторный показ.

В рамках этого обзора зрителям покажут трейлеры фильмов "Дюна", "Чудо-женщина: 1984" и "Довод".

Предполагается, что в кинотеатрах также дополнительно покажут отрывок из режиссерской версии Зака Снайдера "Лига справедливости".

Напомним, что показ "Начала" начнется 12 августа, релиз супергеройского фильма "Чудо-женщина: 1984" должна состояться 1 октября. А "Дюна" должна выйти на экраны 17 декабря.

Надеемся, что пандемия не заставить снова перенести премьеры, в этот раз на 2021 год.

Как сообщалось раньше, кинокомпания Walt Disney отложила релиз фантастического фильма "Аватар 2" аж на целый год. Как отмечается в официальном пресс-релизе компании, новая дата выхода назначена на 16 декабря 2022 года.