Netflix поделился отрывком из нового научно-фантастического боевика с Джозефом Гордоном-Левиттом (Видео)

Стримминговый сервис Netflix на днях презентовал первый трейлер фильма "Проект "Сила"", а сейчас поделился новым отрывком боевика.

Режиссерами фильма стали Генри Джуст и Ариель Шульман. Главные роли в ленте исполнили Джейми Фокс ("Джанго освобожденный"), Доминик Фишбэк ("Двойка") и Джозеф Гордон-Левитт ("Петля времени").

Действие картины развернется в Новом Орлеане. Боевик расскажет о таинственной таблетке, которая может наделить принявшего ее человека неожиданными сверхспособностями. Распространение данного препарата приводит к росту преступности, поэтому местный полицейский вместе с бывшим военным и девушкой-дилером пытаются найти создателей таблеток.

В частности, в новом ролике неуязвимый герой Джозефа Гордона-Левитта дерется с прозрачным парнем:

Премьера состоится на стриминговом сервисе 14 августа.